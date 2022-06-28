行政不中立爭議！黃珊珊稱了解民情　議員批「一派胡言」報告怒丟垃圾桶





▲台北市議員汪志冰。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

距離2022九合一選舉剩不到半年，有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊捲入行政不中立爭議，28日到議會臨時大會報告說明，國民黨台北市議員汪志冰不滿報告內容，直言「強詞奪理、一派胡言」，並當場將報告丟垃圾桶。

黃珊珊因6月12日考察士林區市場時，被其他議員發現一旁有民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇，質疑是「母雞帶小雞」輔選，但因黃珊珊尚未請辭台北市副市長一職，因此捲入行政不中立爭議，但遲未到財建委員會說明，也沒有派代理人參與，引發眾多議員不滿。

黃珊珊28日下午到台北市議會備詢，黃珊珊說明，當天行程是由台北市產業發展局市場處安排的時間，並且通知自治會現場，該場為公務行程，市政考察行程分有公開、不公開，當天為不公開，所以由自治會接待，要與市場討論精進計畫。

▲台北市副市長珊珊赴議會說明行政不中立爭議。（圖／記者林敬旻攝）

黃珊珊指出，當天有政黨擬參選人到場，但該區為公開場域，所以現場同仁或許沒做特別處理，這部分未來會注意相關細節，謹守行政中立分寸，也聽到議員一些建議，未來會檢討改進，並遵循議長裁示，未來行程會通知議員。

不過，汪志冰表示，終於看到黃珊珊到議會報告行政不中立，該份報告於今早送入議會辦公室時，花時間閱讀後只有8個字「強詞奪理、一派胡言」，報告內容說6月7日通知市場處要視察福華廣場、華榮街臨時攤販集中場「了解民情」，但堂堂副市長要到市場「了解民情」，是要了解哪些議題？

黃珊珊回應，當場是在討論市集精進計畫，包括這兩年來補助攤商改善。汪志冰則反批，北市府6月8日就有開記者會定案，沒有什麼好了解的，「說穿了大家都是明白人，基本上就是跑行程、跑選舉的行程，說白了就是這樣，不要考驗我們市民智商。」

汪志冰強調，黃珊珊選過這麼多屆市議員，大家都心知肚明，且自治會當天才貼出黃珊珊要到場視察的紅字條，怎麼可能有候選人每天守在市場門口，市府稱這是「剛好、湊巧」，但「根本沒有這回事，不要再騙了！一派胡言。」該份報告已送來議會第二次，但大家都無法接受，因此直接丟到垃圾桶。