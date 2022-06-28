莊人祥曝首例猴痘最新！確診男生命徵象穩定　9接觸者均無症狀

▲中央流行疫情指中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，在負壓隔離病房治療中。疾病管制署副署長莊人祥今（28）日公布最新進度，目前個案生命徵象穩定狀況良好，他的九名的接觸者目前都沒有症狀。

疾管署23日才將猴痘列為第二類法定傳染病，24日晚間就確認首例境外移入猴痘，根據疾管署資料，首例猴痘個案為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經採檢及通報，24日確認陽性。

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莊人祥日前也說明，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，個案病況穩定屬於輕症，採取症狀支持性療法，負壓隔離最主要是避免傳染給其他人。疾管署25日公佈工作指引，經重新檢視後，將原來匡列20位接觸者減列為9位，分別是3家人、5醫療人員、其他1位，目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7月14日。

疾管署防疫醫師陳婉青昨指出，猴痘是人畜共通病毒感染潛伏期約為5-21天，通常為6-13天，症狀包發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹，發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見皮膚病灶出現後會依班疹、丘疹、水泡、膿包階段變化，最終結痂脫落，症狀可能持續14至21天。

陳婉青也提到，猴痘主要傳播方式包括「直接接觸感染猴痘的動物」、「直接接觸病患呼吸道分泌物/損傷的皮膚或黏膜、被污染的物品」以及「長時間面對面飛沫傳播。」

▲疾病管制署防疫醫師陳婉青。（圖／指揮中心提供）



而在疫苗方面，目前國際間仍不建議大規模接種猴痘疫苗，建議高暴露風險職業或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗；另外，大多數病患的不需特殊治療，必要時可提供液治療與維持營養等支持性療法，以減輕症狀和併發症，而目前有數種藥物可用於治療，但僅建議嚴重病患或免疫低下者使用。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

