　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

點線香沒入香爐卻插陽台門口　餘燼釀大火燒毀鄰居家2層樓

插香,香,拜拜,香爐,燒香,線香（圖／記者季相儒攝）

▲燒香示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子平日有燒線香的習慣，去年底某天晚上他點燃線香後，沒將線香插在香爐內，直接插在陽台門口，沒想到線香餘燼點燃木製隔間引發火災，大火不但將陳男住家4、5樓房間燒毀，還延燒到隔壁楊姓鄰居的5、6樓，事後鄰居憤而提告，檢方偵查後今（28）依公共危險罪將陳男起訴。

檢方調查，家住三民區遼寧一街透天厝的陳男因宗教信仰，平日就有點線香的習慣，去年12月8日晚間，陳男在住家4樓點香後，竟沒把線香插入香爐，而是插在4樓陽台門口，結果線香餘燼沒有熄滅，就燒到住家的木裝潢而引發火勢，加上屋內囤放許多線香，火勢一發不可收拾。

陳男和母親發現火勢，趕緊逃生，而大火除了往陳男家的4、5樓燒，還波及隔壁楊姓鄰居家的5、6樓，高雄市消防局獲報後，出動11車、24人到場灌救，灑水滅火約30分鐘才撲滅火勢，這場大火導致陳男家4樓、5樓房間都被燒毀，楊姓鄰居的5樓、6樓窗戶也因大火被燒到變形。

消防局火調人員鑑識時，研判火警是陳男點燃線香不慎釀災，事後受到波及的楊姓鄰居也對陳男提告。

檢方偵辦時，陳男坦承有習慣在屋內點香，但沒想到造成火警，檢方根據消防局鑑識結果及屋內照片，認定陳男因點香不慎而釀成火災，今日偵結依公共危險罪將陳男起訴。

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
公審砸杯爸被洗一星　當時的「波霸鮮奶」飲料店不賣了
別忘申請！新冠補助、理賠盤點　6大QA一次看
畸戀女高中生害她身亡！　狼師遭重判下場曝
快訊／午後開炸！11縣市大雨特報　大雷雨範圍出爐
快訊／綠營台東劉櫂豪將出線！　賴坤成嘆真心換絕情
富邦勇士2連霸優惠來了　「超過60家」共襄盛舉！
到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打
快訊／莊人祥：7月降到萬例！　8月因BA.4、BA.5上揚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

正妹睡夢中感覺癢癢！雙腿間冒顆頭「伸舌狂舔」　她嚇壞崩潰痛哭

魔戒卡住小拇指...女子急求助　消防員出手「5分鐘解套」

騎士急剎打滑自摔　膀胱＋髖臼髕骨破裂…消防員堅持送醫救回一命

監委兒遭控持刀痛毆股東！一度傳警吃案...上法院結局神反轉

《ETtoday》實測！店員複誦+螢幕秀品項　還原砸杯爸點餐過程

點線香沒入香爐卻插陽台門口　餘燼釀大火燒毀鄰居家2層樓

兒淚訴「爸爸不是殺人犯」！翁悶死臥床病妻　一審輕判2年半

髒亂慘狀曝！苗栗男透天厝養40隻狗沒在顧　破門臭氣沖天嚇跑人

男偷3陸龜臉書PO文轉賣　屏東警民合作6小時破案

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

正妹睡夢中感覺癢癢！雙腿間冒顆頭「伸舌狂舔」　她嚇壞崩潰痛哭

魔戒卡住小拇指...女子急求助　消防員出手「5分鐘解套」

騎士急剎打滑自摔　膀胱＋髖臼髕骨破裂…消防員堅持送醫救回一命

監委兒遭控持刀痛毆股東！一度傳警吃案...上法院結局神反轉

《ETtoday》實測！店員複誦+螢幕秀品項　還原砸杯爸點餐過程

點線香沒入香爐卻插陽台門口　餘燼釀大火燒毀鄰居家2層樓

兒淚訴「爸爸不是殺人犯」！翁悶死臥床病妻　一審輕判2年半

髒亂慘狀曝！苗栗男透天厝養40隻狗沒在顧　破門臭氣沖天嚇跑人

男偷3陸龜臉書PO文轉賣　屏東警民合作6小時破案

勞資爭議「調解人」是關鍵！　勞動部修正規定維護品質

水龍捲4分17秒影像曝！從生成到消失　海釣船長：1天看3個

世界上最遙遠的距離！　貪吃貓抵抗誘惑「食物前卡頭睡」媽笑翻

國民黨：不接受陸稱台海「內海」　但美稱國際水域法律上站不住腳

一路好走！3歐告燦笑與「歸西作品」合照　爸無奈：我也要歸西

HTC元宇宙手機「Desire 22 Pro」登場！售價11990元、7／1起開賣

宜蘭+870！確診數跌破千　縣府公告校園暑期活動防疫指引

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

確診地圖曝光！新北累積破82萬例　莊人祥估8月後新一波疫情來襲

陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

無照女騎士左切！遭後方機車一撞…腿骨粉碎

人夫愛上唎酒師　秒認「我在追她」

「陽明醫哥」外遇護理師　嗆妻自生自滅

遭老公好友性侵　斷片人妻醒來：怎麼都是大便　

快訊／台中滷肉飯店命案！主嫌藏匿墾丁民宿落網

人夫同居女同事　瞎扯3千元「分租雅房」

台北董事長遭押逼簽1.5億本票　竟是律師下指導棋

關陽台躺屎尿堆凌虐　桃園夫妻打死失智父

獨／直播時遭嗆爆　鄧佳華按鈴告謝和弦

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

即／萬丹泥火山又噴了！泥漿翻滾濺半人高

桃園好市多濺血！背心男口罩未戴好被糾正竟揮刀

店員做錯飲料...二寶爸怒摔：講兩次了

更多熱門

相關新聞

女住戶天天敲欄杆！嗆管委會：裝潢吵到我

女住戶天天敲欄杆！嗆管委會：裝潢吵到我

廣東廣州一名歐姓女子住在社區大樓，被鄰居用噪音騷擾持續一年，去年更是變本加厲，害得歐女半夜常常嚇醒，氣得報警處理。對此，製造噪音的女鄰居則喊冤，是因為被其他住戶裝潢的聲音吵得睡不著，所以才選擇報復社會。

「鄰居叫床太大聲」她崩潰10分鐘　紙條公審歪樓

「鄰居叫床太大聲」她崩潰10分鐘　紙條公審歪樓

台中老議長之子與外傭命喪火場　兒招魂這句話才獲允杯

台中老議長之子與外傭命喪火場　兒招魂這句話才獲允杯

老議長之子命喪火場　打疫苗身影曝光

老議長之子命喪火場　打疫苗身影曝光

台中民宅大火2死　母女跳樓求救畫面曝

台中民宅大火2死　母女跳樓求救畫面曝

關鍵字：

線香插香爐火災鄰居受害

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面