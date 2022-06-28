點線香沒入香爐卻插陽台門口　餘燼釀大火燒毀鄰居家2層樓

▲燒香示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子平日有燒線香的習慣，去年底某天晚上他點燃線香後，沒將線香插在香爐內，直接插在陽台門口，沒想到線香餘燼點燃木製隔間引發火災，大火不但將陳男住家4、5樓房間燒毀，還延燒到隔壁楊姓鄰居的5、6樓，事後鄰居憤而提告，檢方偵查後今（28）依公共危險罪將陳男起訴。

檢方調查，家住三民區遼寧一街透天厝的陳男因宗教信仰，平日就有點線香的習慣，去年12月8日晚間，陳男在住家4樓點香後，竟沒把線香插入香爐，而是插在4樓陽台門口，結果線香餘燼沒有熄滅，就燒到住家的木裝潢而引發火勢，加上屋內囤放許多線香，火勢一發不可收拾。

陳男和母親發現火勢，趕緊逃生，而大火除了往陳男家的4、5樓燒，還波及隔壁楊姓鄰居家的5、6樓，高雄市消防局獲報後，出動11車、24人到場灌救，灑水滅火約30分鐘才撲滅火勢，這場大火導致陳男家4樓、5樓房間都被燒毀，楊姓鄰居的5樓、6樓窗戶也因大火被燒到變形。

消防局火調人員鑑識時，研判火警是陳男點燃線香不慎釀災，事後受到波及的楊姓鄰居也對陳男提告。

檢方偵辦時，陳男坦承有習慣在屋內點香，但沒想到造成火警，檢方根據消防局鑑識結果及屋內照片，認定陳男因點香不慎而釀成火災，今日偵結依公共危險罪將陳男起訴。