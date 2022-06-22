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老議長之子命喪火場　橫跨政商學「常關心鄰居」打疫苗身影曝光

▲▼劉清標橫跨政商學界，身體硬朗常關懷鄰居，當地里長林姍汝深感不捨。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲劉清標橫跨政商學界，身體硬朗常關懷鄰居，當地里長林姍汝深感不捨。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中南區復興路三段一處民宅，21日晚間9時58分許發生火警，造成2死2傷慘劇，其中1名死者是91歲屋主劉清標，劉是台中市前議長劉火旺之子，早年留學日本早稻田大學，回台後在大學擔任教職、台灣省政府顧問，也擔任工業會、廠協會理事長，甚至還出版商業經營理念相關著作，當地里長林姍汝說，劉阿公身體還算硬朗，經常關懷鄰居，去年打第1劑時還碰過面，沒想到竟發生意外，讓人不勝唏噓。

▲▼劉清標橫跨政商學界，身體硬朗常關懷鄰居，當地里長林姍汝深感不捨。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲▼劉清標身體硬朗，當地里長林姍汝先前打疫苗自拍時，意外留下劉（紅圈處）的身影。（圖／林姍汝提供，下同）

台中市復興路一棟四樓透天住宅火警昨晚大火，該民宅1到4樓都有許多雜物，2樓受困的母女從2樓陽台跳下，還好輕傷，火勢撲滅後，警消進門搜索，在3樓發生91歲劉清標和35歲外籍看護，當場已無呼吸心跳。

▲▼劉清標橫跨政商學界，身體硬朗常關懷鄰居，當地里長林姍汝深感不捨。（圖／記者許權毅攝，下同）

林姍汝表示，屋主劉清標一家人退休好幾年了，家庭非常簡單，都很熱心助人，平常見面都會打招呼稍微聊一下，主要都是看護照顧，但身體其實還不錯，雖然行動緩慢一點點，但大致上都OK，去年打第1劑疫苗時有遇到阿公，因為2人都是留日，見面都用日文說話，印象特別深刻，原本想說要打第4劑了，有機會再看到阿公，沒想到就發生意外，令人難過。

▲▼劉清標橫跨政商學界，身體硬朗常關懷鄰居，當地里長林姍汝深感不捨。（圖／記者許權毅攝，下同）

劉清標是台中市曾任4屆議長劉火旺之子，留學日本早稻田大學商學部，畢業回台後，曾擔任東海大學、逢甲大學副教授、欣中瓦斯公司董事長、興中造紙廠總經理、台灣省政府顧問、中國石油高級顧問、明德女中董事長、台中市工業會理事長、台中市工業區廠商協進會創會理事長等。

▲▼劉清標橫跨政商學界，身體硬朗常關懷鄰居，當地里長林姍汝深感不捨。（圖／記者許權毅攝，下同）

劉學經歷豐富，橫跨政商學界，老一輩鄰居都對他相當熟悉，還曾出版《經營理念與實務》、《工商實務與其理念》、《銀色人生-銀髮族生涯規劃》等三本書，街坊鄰居也都有拿到，如今睹物思人，令人唏噓再三。

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