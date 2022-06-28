上海買嘸返台機票！航空業者揭「真正原因」：提高入境限額也沒用

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／北京報導

在每週2.5萬人入境旅客限制下，近期不少上海台人表示買不到直航機票，回家之路艱難。但航空業者向《東森新媒體ETtoday》透露，真正原因在於上海自5月後，限制航司每月僅能提供2班返台直航班機，「就算入境額提高，但只有2班，座位我都已經賣完啦，問題無法真正解決。」

▲今（28）日中午查詢的最新動態。（圖／翻攝自攜程）

近期上海多名台青抱怨買不到直航機票。曉莉（化名）表示，疫情發生後已經2年沒有回台灣，擔心「除籍」問題，加上如今台灣入境政策改為「3+4」，於是向公司申請遠程辦公，決定7月初回家看望家人。

她接著說，然而自己在購買機票時，卻發現直航票都賣光，最後只好選擇到廈門轉機，再飛台北，航程也由原本的2個多小時，變成10小時以上，「回去一趟真不容易。」

實際查詢發現，因上海浦東機場仍實施嚴格防疫措施，7月中前長榮航空「桃園－上海」只有6月23日和7月7日的2個航班，均已沒有空位，同時段「上海－台北」也都額滿。華航7月中上旬「上海－台北」機票也已售空。

▲長榮航空兩岸航班計畫。（圖／翻攝自官方微信公眾號）

不過，7月中下旬直航機票仍充足。在訂票平台「攜程」上，7月18日當天，華航、長榮及大陸的東方航空、南方航空，均可正常購票，票價在新台幣1.2萬元至2萬元之間。

對此，台灣航空業者透露，上海疫情爆發後收緊邊境控管，5月開始每月只剩2班直航可以飛，目前雖然7月中下旬機票開放購買，但若政策不放寬，航班仍有被取消的風險。

▲華航上海往返台灣班機動態。（圖／翻攝自官方微信公眾號）

台人返台為何這麽難？該名航空業者指出主要有2方面原因，第一是每週入境人數限制2.5萬人，而7、8月是留學生、台幹返台旺季，出於商業考量，在航線安排比例上，「一定是票價高的配額多，例如北美、澳洲、英國等。」

他接著表示，目前大陸民航局對所有飛往大陸的航空公司，仍採取限班、限人數政策，上海浦東機場自5月起，每個航司僅有2班直航返台班機可飛，「真正的原因是這個。」

▲交通部長王國材24日表示，入境人數放寬到一周4萬人還能負荷。（圖／桃機公司提供）

交通部長王國材24日曾鬆口稱，從防疫計程車、檢疫旅館量能來看，入境人數放寬到一周4萬人還能負荷，不過相關規畫最終還是要由指揮中心拍板。

航空業者直言，儘管台灣釋出放寬邊境訊號，但在兩岸航線上「沒有辦法做預案」，因為蔡政府仍限制直航只有北京、上海、廈門、成都四個航點，「我們唯一能做的，就是在現有航點上，擴大機位數量。」

該業者進一步闡述道，如今大陸本土疫情趨緩，上海單日確診數降至個位數，與此同時，台灣新增個案連續一週下降，希望在台灣提高入境額度的同時，能爭取大陸民航局和上海方面，提高兩岸班機數量，「這樣才能水到渠成。」