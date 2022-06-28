　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海買嘸返台機票！航空業者揭「真正原因」：提高入境限額也沒用

▲上海,浦東機場,入境,防疫,新冠肺炎,旅客,行李。（圖／CFP）

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／北京報導

在每週2.5萬人入境旅客限制下，近期不少上海台人表示買不到直航機票，回家之路艱難。但航空業者向《東森新媒體ETtoday》透露，真正原因在於上海自5月後，限制航司每月僅能提供2班返台直航班機，「就算入境額提高，但只有2班，座位我都已經賣完啦，問題無法真正解決。」

▲▼ 上海返台機票。（圖／翻攝自攜程、微信公眾號）

▲今（28）日中午查詢的最新動態。（圖／翻攝自攜程）

近期上海多名台青抱怨買不到直航機票。曉莉（化名）表示，疫情發生後已經2年沒有回台灣，擔心「除籍」問題，加上如今台灣入境政策改為「3+4」，於是向公司申請遠程辦公，決定7月初回家看望家人。

她接著說，然而自己在購買機票時，卻發現直航票都賣光，最後只好選擇到廈門轉機，再飛台北，航程也由原本的2個多小時，變成10小時以上，「回去一趟真不容易。」

實際查詢發現，因上海浦東機場仍實施嚴格防疫措施，7月中前長榮航空「桃園－上海」只有6月23日和7月7日的2個航班，均已沒有空位，同時段「上海－台北」也都額滿。華航7月中上旬「上海－台北」機票也已售空。

▲▼ 上海返台機票。（圖／翻攝自微信公眾號）

▲長榮航空兩岸航班計畫。（圖／翻攝自官方微信公眾號）

不過，7月中下旬直航機票仍充足。在訂票平台「攜程」上，7月18日當天，華航、長榮及大陸的東方航空、南方航空，均可正常購票，票價在新台幣1.2萬元至2萬元之間。

對此，台灣航空業者透露，上海疫情爆發後收緊邊境控管，5月開始每月只剩2班直航可以飛，目前雖然7月中下旬機票開放購買，但若政策不放寬，航班仍有被取消的風險。

▲▼ 上海返台機票。（圖／翻攝自攜程、微信公眾號）

▲華航上海往返台灣班機動態。（圖／翻攝自官方微信公眾號）

台人返台為何這麽難？該名航空業者指出主要有2方面原因，第一是每週入境人數限制2.5萬人，而7、8月是留學生、台幹返台旺季，出於商業考量，在航線安排比例上，「一定是票價高的配額多，例如北美、澳洲、英國等。」

他接著表示，目前大陸民航局對所有飛往大陸的航空公司，仍採取限班、限人數政策，上海浦東機場自5月起，每個航司僅有2班直航返台班機可飛，「真正的原因是這個。」

▲▼桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲交通部長王國材24日表示，入境人數放寬到一周4萬人還能負荷。（圖／桃機公司提供）

交通部長王國材24日曾鬆口稱，從防疫計程車、檢疫旅館量能來看，入境人數放寬到一周4萬人還能負荷，不過相關規畫最終還是要由指揮中心拍板。

航空業者直言，儘管台灣釋出放寬邊境訊號，但在兩岸航線上「沒有辦法做預案」，因為蔡政府仍限制直航只有北京、上海、廈門、成都四個航點，「我們唯一能做的，就是在現有航點上，擴大機位數量。」

該業者進一步闡述道，如今大陸本土疫情趨緩，上海單日確診數降至個位數，與此同時，台灣新增個案連續一週下降，希望在台灣提高入境額度的同時，能爭取大陸民航局和上海方面，提高兩岸班機數量，「這樣才能水到渠成。」

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
公審砸杯爸被洗一星　當時的「波霸鮮奶」飲料店不賣了
別忘申請！新冠補助、理賠盤點　6大QA一次看
畸戀女高中生害她身亡！　狼師遭重判下場曝
快訊／午後開炸！11縣市大雨特報　大雷雨範圍出爐
快訊／綠營台東劉櫂豪將出線！　賴坤成嘆真心換絕情
富邦勇士2連霸優惠來了　「超過60家」共襄盛舉！
到底該不該打第4劑？台大醫：別太期待　2情況可不打
快訊／莊人祥：7月降到萬例！　8月因BA.4、BA.5上揚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

公車駕駛昏迷失速衝進河道　車內無乘客只因他做了這件事

雲霄飛車垂直卡半空！2童嚇到「按暫停鈕」...害整車遊客一起倒掛

大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬「7+3」　最新政策修改一文看

上海禾新醫院十週年　要繼續為守護健康戰鬥

上海買嘸返台機票！航空業者揭「真正原因」：提高入境限額也沒用

解放軍駐港女兵苦練　儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

損害主權將反制！大陸修訂《體育法》遏止「外交抵制」重演

H＆M大陸創始店關閉　經營15年「暫時」歇業另覓新地點

全球首款凍乾型Omicron mRNA疫苗　進入臨床階段

雲霄飛車俯衝一半卡空中！竟是兩小孩「太害怕按了緊急暫停鍵」

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

哥倫比亞鬥牛場看台倒塌　觀眾奔逃！死傷逾500人

公車駕駛昏迷失速衝進河道　車內無乘客只因他做了這件事

雲霄飛車垂直卡半空！2童嚇到「按暫停鈕」...害整車遊客一起倒掛

大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬「7+3」　最新政策修改一文看

上海禾新醫院十週年　要繼續為守護健康戰鬥

上海買嘸返台機票！航空業者揭「真正原因」：提高入境限額也沒用

解放軍駐港女兵苦練　儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

損害主權將反制！大陸修訂《體育法》遏止「外交抵制」重演

H＆M大陸創始店關閉　經營15年「暫時」歇業另覓新地點

全球首款凍乾型Omicron mRNA疫苗　進入臨床階段

雲霄飛車俯衝一半卡空中！竟是兩小孩「太害怕按了緊急暫停鍵」

HTC元宇宙手機「Desire 22 Pro」登場！售價11990元、7／1起開賣

宜蘭+870！確診數跌破千　縣府公告校園暑期活動防疫指引

東港碼頭白牌車載情侶　稱幫友接送被揭穿…有前科這下慘了

確診地圖曝光！新北累積破82萬例　莊人祥估8月後新一波疫情來襲

陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

恩恩案時序造假？指揮中心要新北給報告　衛生局：收到函會盡快回覆

巴黎男裝周／THOM BROWNE男模穿短裙、護襠辣翻！　挑戰最清涼正裝

騎車怕狗危險　米克斯坐「雙門洗衣籃」微笑兜風：記得幫我收尾巴

富邦悍將「疫」外攪局　樂天桃猿想要亮燈得等後天

9位神秘客全認證喜歡「這首歌」　徐佳瑩驚訝喊：完全沒想到！

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

大陸熱門新聞

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

房仲開門痛毆男租客　女友沒穿衣服崩潰

羊掛高壓電線卡半空中！　驚呆33.5萬人

雙胞胎正妹交換護照　突破管制爽出國近40次

天才學生連3年考上北京大學　爽賺885萬

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

上海買嘸返台機票！航空業揭真正原因

大陸鬆綁邊境！入境隔離放寬7+3

力抗美制裁！陸「中芯系」擴張

解放軍駐港女兵苦練 儀仗隊迎光1分鐘不眨眼...抬腿10分鐘不晃

娶30歲輕熟女　上床驚比男人擅長

吐瓦魯代表團台灣成員被刪除　陸外交部回應

港警三支「反恐部隊」七一換新裝 要讓市民「一眼就認出」

雲霄飛車卡空中！兩小孩太害怕按了暫停鍵

更多熱門

相關新聞

希臘解除旅遊限制　戴口罩就能搭機

希臘解除旅遊限制　戴口罩就能搭機

新冠疫情持續至第3年，許多國家紛紛採取與病毒共存的政策。希臘趕在關鍵的夏季旅遊旺季來臨之前，宣布取消國內外航班的防疫禁令，所有出入境旅客今後無須再出示疫苗接種證明、陰性證明等文件，只要戴口罩就能上飛機。

他從成田入境「搭機到福岡隔離」原因曝光

他從成田入境「搭機到福岡隔離」原因曝光

美放寬陸空境管「接機感動相擁」免隔離

美放寬陸空境管「接機感動相擁」免隔離

歐盟規劃7／1起完成接種者「跨境免隔離」

歐盟規劃7／1起完成接種者「跨境免隔離」

日本擬取消東奧入境限制！外籍選手免隔離

日本擬取消東奧入境限制！外籍選手免隔離

關鍵字：

2.5萬入境入境限制上海返台機票兩岸機票邊境管控

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面