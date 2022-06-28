全球首款凍乾型Omicron mRNA疫苗　進入臨床階段

▲全球首款凍乾型Omicron mRNA疫苗進入臨床階段。（圖／翻攝自西安新聞網）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳瑞吉生物科技有限公司日前宣布，研發的凍乾新冠病毒 Omicron mRNA疫苗RH109，由下設合資公司「武漢瑞科吉生物科技有限公司」，分別在紐西蘭和菲律賓獲得臨床批件，標誌著全球首款凍乾型新冠Omicron mRNA疫苗進入臨床階段。

據《大公報》報導，目前，Omicron變異株仍在全球肆虐，疫情反覆造成巨大的社會負擔。據介紹，RH109採用瑞吉生物自行開發的凍乾技術，可以有效地維持mRNA-LNP的理化性質和生物活性，並在2到8℃下實現長期儲存。

臨床前研究表明，該產品針對Omicron能產生有效保護，作為加強針使用可誘導廣譜交叉中和反應，顯示其良好的免疫原性特徵。相關研究結果已在預印本平台bioRxiv發布。

據了解，去年10月，大陸江蘇瑞科生物、深圳瑞吉生物和兩家公司的合資企業武漢瑞科吉生物，集體簽約落地武漢光穀，並簽約3個生物醫藥項目，包括mRNA疫苗及mRNA創新藥物等。未來，預計總投資將超過60億元人民幣，用於建設包括瑞科吉生物全球總部、瑞科生物武漢研發中心、瑞吉生物武漢研發中心和生產基地。