「住媳婦買的房子丟臉」婆婆逼再扛千萬房貸　1條件讓她傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻在臉書PO文抱怨，她婚後花自己的錢買房子，沒想到婆婆嫌棄兒子住在媳婦買的房子很丟臉，逼夫妻倆再買一間，房貸大約是1000萬元，還有一項條件，就是要把原本這間房子拿來出租，再用租金幫忙償還房貸，讓她超級傻眼，「等於我的薪水要支付家用，還要幫忙付房貸，這樣不等於給我養嗎？這樣會比較有面子嗎？」

▲原PO的婆婆不滿兒子住在媳婦買的房子裡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」的文章中提到，婚前討論要買房子時，婆婆堅持不肯讓夫妻倆共同持有、平均分攤，所以婚後她乾脆用自己的錢買房，裝潢費用也是全部自己出，本來以為這件事情就這樣結束了，沒想到住了一段時間，婆婆又開始鬧說要再買一間房子。

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原PO無奈地說，婆婆希望可以再買一間房子並登記在兒子（原PO老公）名下，房貸大約1000萬元，理由是夫妻倆現在住的地方離婆家太遠，而且兒子住在媳婦買的房子很丟臉，「重點是，老公的薪水根本不夠付房貸啊！房子買了還有裝潢費、家具、家電，這些都是錢啊。」

更讓原PO傻眼的是，婆婆竟然要求她把現在這間房子（原PO自己買的）出租，租金再拿來幫忙償還房貸，「要我付錢可以啊，買我要的房啊！等於我的薪水要支付家用，還要幫忙付房貸，這樣不等於給我養嗎？這樣會比較有面子嗎？」

文章公開之後，掀起網友熱議，紛紛留言勸原PO不要答應幫忙付房貸的事，「這婆婆有夠不要臉」、「直接拒絕！請他們對自己的決定負責」、「這婆婆真會算」、「自己有能力，不要被旁人牽著鼻子走」、「別理她，有本事就自己買」、「不用理會，跟老公討論好就好，不然到時候付不出來也是賣掉」。