桃花來了！4星座下半年瘋狂被追　脫離母胎單身

▲小孟老師說，下半年是天蠍座感情運勢最好的時刻。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

2022年即將邁入下半年，命理專家小孟老師在臉書分享，摩羯座、處女座、天蠍座和雙魚座下半年會瘋狂被追，脫離母胎單身。

第四名：摩羯座

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摩羯座7月後桃花運旺盛，單身及曖昧者你的愛情會油然而生，昇華的機會很多，也容易陷入熱戀。請把握下半年的機會，能遇到相處自在的對象，由朋友介紹而認識的機會也很多，可穩定慢慢發展關係，在年底時還有發展關係的可能。

第三名：處女座

處女座單身者下半年有機會遇到天命之人，有意交往的可得好好把握機會，特別是去年已經錯失愛情的人。在下半年，有可能因為工作或環境關係，認識不少新異性，單身者可以再度把握機會哦！

▼想脫單者可得把握機會。（示意圖／記者陳俊宏攝）



第二名：天蠍座

下半年是天蠍座感情運勢最好的時刻，不論是單身者要找尋伴侶，曖昧者要發展關係，戀愛中的想修成正果，或是想與舊愛重修關係的，可抓緊機會，因為幸運的時刻不會為任何人停留。

夏天與秋天時可能出現熱戀，但佔有慾也變多了，不得不謹慎。而下半年，爛桃花則出現不少，會讓愛情變得不清不楚，來得太突然，走得很匆忙，別讓糾紛帶走了對感情的信任。

第一名：雙魚座

雙魚座下半年你的桃花運特別好，容易吸引到相同興趣的對象，今年也容易散發藝術氣息，知性魅力相當吸引對象。但要小心也容易沉迷在愛情及慾望之中，尤其是在水逆期間9、10月，可能會被對象的甜言蜜語誘惑得神魂顛倒，因此在下半年要特別留意愛你的人，可能是貪戀你的美色。