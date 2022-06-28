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4星座男「交往後只剩一張嘴」！第1名懶病發作　超愛使喚女友

情侶,摸頭,男女（圖／資料照片）

▲妳的另一半在交往後只剩一張嘴使喚妳、唸妳，覺得好煩嗎？（示意圖／本報資料照）

文／亞提米斯

有句話說「男人老了就只剩一張嘴」，但其實很多男人不見得要老了才會只剩下一張嘴，光是交到女朋友後、感情一穩定下來，就容易只剩下一張嘴，不管是挑剔女友、命令女友，或是自己一整個很懶、或是很愛提自己的英勇事蹟，讓很多女生都有點傻眼，為什麼交往後這個男人突然失去了某些積極和帥氣，卻只剩下一張動不停又沒建設性的嘴呢？跟著亞提米斯一起來看看，哪些星座男人容易這樣吧！

請參考：太陽和金星星座

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第四名：天蠍男

天蠍男的內在其實是個非常挑剔個性的人，對於很多事很容易看不順眼、心情不爽的時候就會嚴詞批評，毒舌更是天蠍男的招牌，但由於他們在外向來愛裝冷酷，所以通常也只有交往後的另一半才特別清楚天蠍男有多毒。

過了熱戀期後的天蠍男會恢復冷靜，這就是有點恐怖的地方，他們會開始「訓練」女友，很多事天蠍男都有自己的規矩，往往也都會給女友很多的限制，毒舌的施展更是有不太留情的傾向，讓很多女生相當頭痛，天蠍男真的管很多、這張嘴真的很可怕。

第三名：處女男

處女男的「只剩一張嘴」是因為他們越來越會唸、碎碎唸的基因本來就深植在處女男的身體裡，在交往前期處女男通常都會盡量忍住不去多說，就怕碎唸會把心愛的女生給唸跑，但是交往後處女男也就會越來越現出原形。

處女男的出發點往往也都是好意，雖然寵女友、卻還是希望女友可以學到一些生活必備的技能，或是處女座覺得一個「完美女友該有的條件」，可是這樣的要求和想法，從處女座嘴裡表達出來就變成了瘋狂碎唸，讓很多女生只感覺到身邊的男友只剩一張動不停的嘴，很煩。

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲處女男交往後剩一張愛碎唸的嘴，希望女友可以學到生活必備技能。（示意圖／視覺中國）

第二名：牡羊男

這是個個性很像小孩子的男人，他們在追求期的時候往往都是很勤奮努力，因為牡羊座通常對於喜歡的事物都會拚了命的去爭取，只要有目標出現，牡羊男就會很努力的去拚命，愛情也是這樣，他們愛妳的時候就會為妳盡心盡力。

交往後倒不是不愛妳，而是他們一次只能盡心一件事，當牡羊男努力工作時，他們的就會全心努力在工作上，愛情上就變成一個嗷嗷待哺的小嬰兒、只會出嘴跟鬧脾氣耍任性逼女友就範去做很多事，會讓很多女生頭很痛，怎麼有人可以幼稚到這地步？

第一名：獅子男

獅子男真的很懶，但他們通常在追女友的時候都非常的勤奮努力、也都相當的拚命，喜歡當大爺當大哥的獅子男，追求的時候會使出渾身解數，由於很愛當女生的靠山，所以獅子男很多事都動用自己的人力物力，就為了搏心愛的女生一笑。

追到手之後的獅子男就是懶病發作，他們其實有著深重的大男人主義，還滿喜歡使喚女友的，獅子男很愛被服侍的感覺，所以往往過了熱戀期之後就容易只剩一張嘴，喜歡去命令自己的女友，要求東要求西，命令不成還會撒嬌或甚至於翻臉生氣。

本文經授權轉自：亞提米斯

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