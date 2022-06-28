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抗夏大作戰！搭捷運感受「透心涼」　杜絕熱浪支援降暑

▲抗夏大作戰！搭捷運感受「透心涼」，杜絕熱浪支援降暑。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲要如何對抗炎炎夏日？搭捷運時可以筆記「透心涼」攻略。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

「穿比不穿還涼！」超洗腦的廣告台詞，現在搭捷運也聽得到，人氣機能服飾品牌「One Boy」推出夏日好「涼」伴「冰鋒衣」，由女神郭雪芙完美展示輕薄冰涼感，繽紛亮眼有超多選擇，現在更跨足時尚內衣產業，找來雙金影后賈靜雯擔任代言人，在各大捷運站攻佔通勤族的目光！

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲人氣機能服飾品牌「One Boy」推出夏日好「涼」伴「冰鋒衣」，由女神郭雪芙完美展示。

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲通勤族表示，每天上班看到廣告真的非常洗腦，自己也買了一件，廣告效果非常好。

每天搭乘捷運的通勤族表示，「我每天上班經過，從西門站這個出口出來，看到這個廣告真的是非常洗腦，一直One Boy One Boy灌到我耳朵裡面，就是因為我每天經過，看到這個廣告我覺得它給我一個比較不一樣的感覺，所以我就自己買了一件這樣」。出門穿得舒服，晚上也要睡得安心，「靠得住」推出神奇月亮CC圈，獨創月亮CC圈設計，隆起阻隔後漏，實現一吸到底，讓女孩們一夜高枕無憂。

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼走進捷運裡，彷彿踏入侏羅紀世界，還有迅猛龍「小藍」陪你搭捷運。

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

走進捷運裡，彷彿踏入侏羅紀世界，還有迅猛龍「小藍」陪你搭捷運，侏羅紀電影系列史詩最終章，夢幻卡司全回歸，恐龍大鬧人類世界，恐龍迷絕不能錯過，而這班列車變身成行動美術館 ，由「波隆那插畫大展」、「國際無字繪本大獎」授權，將一幅幅滿想像、童趣的畫作放到捷運車廂，療癒不少通勤族的心。

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲這班列車變身成行動美術館 ，療癒不少通勤族的心。

翡冷翠文創行銷企劃陳奕璇說明，「這次也結合車廂廣告，讓大家在通勤時間，除了低頭滑手機之外，其實抬頭看看插畫，也會療癒自己上班跟下班的通勤時間，波隆那插畫其實是插畫界的奧斯卡，這一次就是『波隆那插畫展』X『國際無字繪本』雙聯展的一票雙展，讓大家有更好的體驗，總共可以看到24個國家、85位插畫家，以及378件作品，今年夏天6/21-9/18在台北華山讓大家共襄盛舉」。

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲翡冷翠文創行銷企劃陳奕璇說明，「波隆那插畫展」X「國際無字繪本」雙聯展6/21-9/18在台北華山舉辦，邀請大家共襄盛舉。

搭捷運時還在想晚餐要煮什麼嗎？抬頭就能解決你的料理難題，全聯攜手12位料理救星，帶來12道經典名菜，掃QRcode就能看到食材和做法，透過「全聯小時達」一鍵送達。盛夏出門玩想要完美紀錄，不妨試試vivo推出全新雙晶片旗艦手機vivo X80，在蔡司光學鏡頭加持下，將手機拍攝能力提高到另一層次，有「都市藍」、「極夜黑」2種顏色可以選擇。

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼盛夏出門玩想要完美紀錄，不妨試試vivo推出全新雙晶片旗艦手機vivo X80。

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

若是想要宅在家打遊戲，MSI量子點顯示器就是首選，擁有鮮豔色彩，提供玩家最細緻有感的視覺體驗，若是想要走路有風，手上拿著ASUS Vivobook 13 Slate OLED限定版就對了，ASUS Vivobook首度與潮流藝術家聯名合作，以龍蝦和荷包蛋為主視覺，光是拿著就很時尚。

▲搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲搭捷運時還在想晚餐要煮什麼嗎？全聯攜手12位料理救星，抬頭就能解決你的料理難題。

而夏天就是要喝啤酒阿，海尼根星銀啤酒的極致清爽口感，讓人一喝就愛上，還可以一秒拉抬出生活的儀式感，搭捷運時記得抬頭看看，幫自己規劃夏日涼感計畫，杜絕熱浪支援降暑。

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