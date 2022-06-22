捷運月台「多1光條」神祕功用曝光！網喊長知識　亮紅色就換下一班

記者曾筠淇／綜合報導

只有這2站限定！等捷運的時候，除了低頭滑手機，也有不少人會抬頭看看四周，如果到龍山寺站或忠孝復興站，可能就會發現月台上方有「光條」，那有什麼用處？台北捷運解答了。

粉專「台北捷運 Metro Taipei」貼文分享捷運冷知識，如果乘客正巧在龍山寺站或忠孝復興站，抬頭便會看見「光條」，而這個光條代表的是「車廂擁擠度」。

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▲龍山寺站有「光條」。（圖／北捷提供）

北捷解釋，光條的原理是利用電聯車下安裝的「壓力感測器」，將偵測到的「車廂載重」訊號回傳到資訊系統，計算出車廂載重的壓力值後，再換算成車廂載客人數，結合列車位置和載重等相關數據之後，即可得知車廂擁擠度。

北捷也進一步說明，光條的顏色共有4個燈號，「綠色代表人少舒適、黃色代表人潮普通、橘色代表人潮略多、紅色代表人多擁擠」。不過，目前僅有龍山寺站和忠孝復興站限定，「其他各線擁擠度歡迎查閱台北捷運Go App」，北捷更直呼「答案揭曉～不用再擠車廂啦！」

底下網友也紛紛回應，「長知識了，好酷，之前沒注意過，下次來注意看看」、「好貼心的設計」、「之前在龍山寺有看到，一直想知道原因，原來是顯示車廂擁擠度呀」、「這樣設計真方便，能清楚有沒有擁擠」。

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