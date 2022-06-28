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暑假解鎖！ET小編公開三大旅遊關鍵字：最美海邊＋最chill美照＋最高品質5G網速

▲▼（業配）中華電信行動5G品質測試。（圖／記者周宸亘攝）

▲完美的夏日旅遊體驗絕對要具備的條件有哪些？除了要有最chill的海邊景點和麻吉或甜蜜的旅伴，對於無時無刻想接軌網路世界的Z世代來說，5G網速更不能掉！（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／綜合報導

炎炎夏日，到海邊吹吹海風、玩水踏浪是一定要的，不過想要玩得更嗨更盡興，行前功課一定要做好、地點一定要挑對，怎麼拍怎麼美的智慧手機更要充飽電，才能確保自己和旅伴擁有一路「暢行無阻」的體驗！揪好團但還搞不定旅遊景點嗎？《東森新聞雲ETtoday》小編特別整理出今夏最chill的海邊景點口袋名單，甚至超夠意思地，再幫手機還沒升級的網友，準備好今夏搭配最爽快的中華電信5G購機優惠，快標註你最麻吉的他/她，一起解鎖久違的暑假！

夏日旅行全攻略
最美景點＋最chill美照一定要先get！
北海岸和宜蘭已經數不清打卡多少次了嗎？沒關係，這回就跟著小編直衝一樣是年輕人聚集地的新竹和台中！在地年輕人每到週末連假，除了出門逛街、溜狗、溜小孩之外，每年夏天不造訪就對不起自己的絕美景點就是——「十七公里海岸風景區」和「高美濕地」！

新竹十七公里海岸風景區同時也是大家熟知的南寮漁港，經過這幾年規劃，來到這裡不只是看船玩水、吃超新鮮生魚片，藍白相間的建築造景，讓人根本一秒彷彿直奔希臘地中海，揪另一半來超級浪漫，不時還可以看到新人在這裡大拍婚紗照，單身者前來務必小心，避免閃瞎！觀海平台旁還有近年超夯的IG打卡景點「魚鱗天梯」，不管是坐著愜意看海，或是大拍網美照上傳IG，都要讓朋友灌爆限時動態狂問，「這到底在哪裡？」

▲▼（業配）中華電信行動5G品質測試。（圖／記者周宸亘攝）

▲擁有「小希臘」造景的新竹十七公里海岸風景區，是不少情侶檔週末連假的旅遊首選！

想要來一趟浪漫生態遊的話，台中高美濕地也是絕對不能錯過的夏日景點！牽著另一半的手，悠閒走在寬闊的木棧道上，可以遠眺整排的白色風車以及沒有邊際的藍色海洋，近看還有獨特的濕地地形和宛如綠地毯的茂密植物群，以及可愛活潑的招潮蟹和彈塗魚。如果太陽太大或氣候不佳，還可以躲進木造涼亭裡，掏出手機打場遊戲或是看幾部YT發燒影片，一樣不怕無聊。

▲▼中華電信行動5G品質測試。（圖／記者周宸亘攝）

▲擁有獨特生態的高美濕地，正適合與旅伴一起散步在木棧道上，享受超Chill氛圍！

成就完美旅遊的最後一哩路——超順 超穩 超快的中華電信5G網速
美照影片隨拍隨傳、來場RPG手遊大作也順暢不卡
不過，一場無可挑剔的旅途，除了要踏對景點，有麻吉或甜蜜的旅伴做陪、大拍吸讚美照，想要在郊區海邊一樣享有暢快奔馳的心情，那麼關鍵絕對非「最高品質中華電信5G網速」莫屬！現代人生活離不開網路，任何時候在手機看到無限loop的圈圈，都會讓人擔心和整個世界脫節，此次《東森新媒體ETtoday》也特別帶著親民又實用的5G手機，實際遊走新竹十七公里海岸風景區和台中高美濕地，雙雙破解海邊5G訊號弱、手機又不給力的迷思！

▲▼（業配）中華電信行動5G品質測試。（圖／記者周宸亘攝）

放閃美照「隨拍隨傳」IG限動
只有兩人世界的小情侶旅行，想同步閃瞎好友，當然要把旅途中每一張自拍放閃美照，無時差地隨拍隨上傳到IG限動！這時候擁有順暢不卡的中華電信5G網路，就不怕上傳中的圈圈持續loading到懷疑人生，走到世界的角落還是要隨時update，才是現代人熱情分享生活的真諦！

▼與另一半撒嬌時，心機拍下甜蜜自拍，再套上閃亮亮的IG濾鏡，利用5G網速的加持一秒上傳，向全世界宣告你們的愛！

▲▼中華電信行動5G。（圖／記者周宸亘攝）

打開視訊「超流暢影像」零距離分享在地美景
無論是走在擁有生猛海鮮的漁港，或是沉浸在遼闊無際的海邊美景，想把當下的感動即時分享給親友閨蜜，隨時滿格的5G網路，讓你隨時打通視訊電話，都能享受超順、超穩、超快的語音和影像體驗。

▲▼中華電信行動5G。（圖／記者周宸亘攝）

▲隨時以視訊轉播海邊或澎湃的漁市場，給遠方的閨蜜同樂，完全不怕畫面延遲，聊起天來聲音也相當同步。

旅途中不忘「解任務」滿格中華電信5G讓高畫質視覺效果依舊震撼
誰說出門旅行就不能連線玩手遊，時間有限的任務和寶物，該打該拿的通通一樣也不能放過！但如果連的是收訊超lag的網路，遊戲卡到一半不說，最怕角色的命都賠光光。這時就需要穩定滿格的中華電信5G神助攻，即使偏鄉海邊還是能隨時來場激戰。抬頭是海天一色的美景，低頭還是可以享受流暢不卡頓、聲光效果十足的高畫質手遊體驗！

▲▼中華電信行動5G。（圖／記者周宸亘攝）

▲對於現代人來說，網路與現實世界一樣重要！擺脫過去超lag、爆Ping的超雷體驗，高品質中華電信5G確保遊戲世界順暢運行，讓旅遊好心情不被打斷、更加爽快。

乘涼休息也不能浪費時間「打開YT影片」追上新集數
夏天日頭赤焰焰，總是要有個避免中暑、乘涼休息的時間。這時候，終於可以拿起手機，點開YouTuber，追上訂閱影片的全新集數。不管是最夯台綜、串流影片或是直播運動賽事，多虧有涵蓋率超廣的中華電信5G網路，少了loading的小圈圈干擾，從頭到尾一次嗑完最爽！

▲▼中華電信行動5G。（圖／記者周宸亘攝）

▲即使在高美濕地也有超給力的滿格中華5G網速，直接上YT點選高畫質影片，都能跑得又快又清楚！

一整天下來，無論是上社群、開視訊，甚至最容易lag的遊戲和影片，玩樂體驗都超順、超穩、超快，過程中記者也不禁好奇，特別使用國際權威測速APP「Speedtest」現場跑分，發現無論是在新竹十七公里海岸風景區或台中高美濕地，用SAMSUNG Galaxy A53 5G和ASUS Zenfone 8 Flip測試，以5G下載速度來說，最高為948Ｍbps、最低竟然也有823Mbps，上傳速度最高則是84.7Mbps、最低則有82.2Mbps，親眼見證「中華電信」無論在繁華城市或偏鄉海邊，都可以享受5G飆速，不愧是台灣第一。

▲▼中華電信行動5G。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼中華電信行動5G。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼以5G手機，分別於新竹十七公里海岸風景區和台中高美濕地進行實測，可見中華電信滿格的5G訊號，以及可用「飆速」稱之、令人印象深刻的網速。

▲▼中華電信行動5G。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼中華電信行動5G。（圖／記者周宸亘攝）

現在想要享受超強5G網路和CP值絕讚的中高階智慧手機，只要申辦中華電信精采5G購機方案，就能用最親民的價格，享受到全台熊讚的5G網路，Android指定機型購機再享2,000元優惠，或送最高Hami Point 1,500點，可兌換蝦皮、PChome線上購物、博客來、樂天市場、東森購物網等五大網購掃貨金！趁著出門旅行前立馬辦起來，才能確保旅途一路順暢盡興。

中華電信5G打造全新「3超」網路體驗！隨時同步的「智慧生活」試過再也回不去
後疫時代又正巧碰上暑假期間，想出門散心又不想在室內群聚，不如到戶外走走、曬曬太陽，趁機走踏超寬闊又通風的海邊美景，記錄今夏最難忘的暑假回憶，同步增強保護力！在超給力的中華電信5G助攻下，再也不怕為了美景而犧牲上網時間。

如果同行友人正巧是重度低頭族，正好讓中華電信5G網速，為一行人打開前所未有的「超順、超穩、超快」中華電信5G網路體驗，只有享受過1天24小時隨時隨地與網路世界不間斷的連線，才能切身感受「用過5G，再也回不去」的超誘人魅力。

好康大聲說，現在申辦中華電信精采5G購機方案，Android指定機型再享2000元購機優惠，旗艦美機買下來不到三千元，親民入手價還在等什麼！！
從此體驗「最速」暑假>> https://chts.tw/NdiID9

▲▼ 暑假解鎖！ET小編公開三大旅遊關鍵字：最美海邊＋最chill美照＋最高品質5G網速 。（圖／業者）

▲▼ 暑假解鎖！ET小編公開三大旅遊關鍵字：最美海邊＋最chill美照＋最高品質5G網速 。（圖／業者）

購機優惠卡(圖/中華電信提供)

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關鍵字：

夏天夏季旅遊情侶暑假海邊5G飆速中華電信

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