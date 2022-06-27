洪水淹沒「整間醫院泡水裡」一夜損失5307萬！災區現狀驚人

▲洪水淹沒江西上饒一醫院。（圖／翻攝自健康時報）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省6月17日8時至21日8時迎來了今年首場暴雨洪澇災害，其中上饒市出現嚴重洪澇災情，降雨量達277.9毫米。坐落在上饒市區高鐵新區核心位置的江西上饒瑞東醫院，影像科、保安室、發熱門診都被洪水淹沒。據知情人士透露，此次洪澇災害醫院損失1201萬元人民幣（約新台幣5307萬元）。

據《健康時報》報導，江西上饒瑞東醫院是一家非營利性二級綜合醫院，作為上饒市急救中心、醫保等醫療定點醫院，目前部分門診停診，無法承擔全部醫療服務工作。而更嚴峻的現實是，此次嚴重損失，醫院經營舉步維艱。

醫院一名知情人士透露，「當晚真的很驚險，水位上漲很快，醫院緊急組織人員撤離，有一位值班人員，當我們到達時，他還在睡覺，水位馬上就要淹沒到床了。」那時，醫院發電設備已被洪水泡壞，在沒過膝蓋的洪水中，醫院進行人員撤離。慶幸的是當晚人員撤離及時，沒有任何人員傷亡。

江西上饒瑞東醫院坐落在上饒市區五三大道延伸段，高鐵新區核心位置，臨近320國道、滬昆高速，距離高鐵站僅1.5公里，承擔著整個高鐵新區居民的醫療服務。

該院核定病床120張，它是上饒市城鎮醫保、農村合作醫療、急救中心、工傷醫療鑑定、各大保險公司醫療定點醫院。同時也是上饒市人民醫院、江西醫專第一附屬醫院、上饒市第五人民醫院等醫聯體合作單位。

該醫科室設置齊全，設有骨傷科、普外科、腦外科、康復科、影像科、檢驗科、超聲科、心電圖室等近20個臨床及醫技科室、還有ICU重症監護室，VIP病房。而此次洪水淹沒該院一層，造成醫院負一樓影像科、消毒供應中心、污物、污水處理間、停車場、發熱門診、洗衣房、食堂等全部被淹沒。

▲醫院損失1201萬元人民幣。（圖／翻攝自健康時報）

據《關於上饒瑞東醫院6.20特大洪澇災害損失情況報告》顯示，該院影像科多設備、物資浸泡報廢，無法作任何影像檢查，使外科、骨傷科、乳腺科等臨床科室（尤其骨傷科）無法接診大部分病患，導致科室日常接診工作停滯。

該院消毒供應中心洪水所有物資、耗材、設備、設施淹沒，消毒設配浸泡，使得手術室目前只能維持幾日手術器械供應，目前，相關手術器械消毒需聯繫第三方，使得手術室工作效率大大降低。發熱門診設有疫情防控核酸檢測點，承接醫院員工及病患的核酸檢測工作，因洪水造成發熱門診被淹，使得疫情防控工作停滯，物資、設備報廢。

此外還有停車場被淹發電機損壞，3輛救護車被淹……，截至6月24日統計數據，這場洪水讓醫院共損失1201萬元人民幣，這還不包括成為「危房」發熱門診，後期重新建造房屋費用。

「公立醫院受災後，還有相應的財政補助，政府會幫助醫院盡快恢復醫療秩序，但對於非公立醫療機構而言，往往沒有這樣的保障體制」，中國非公立醫療機構協會常務副會長兼秘書長郝德明表示，一直以來國家鼓勵社會辦醫，但各地落實相關政策卻不積極，社會辦醫各種保障體系不健全，夏季洪澇頻繁，這家醫院的遭遇絕非個例，建議建立非公立醫療機構相應的災情保障體系，完善受災補助制度。