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侮辱女性被陸網罵上熱搜！寶潔PO「女人腳臭」廣告　被罰300萬

▲▼寶潔不當廣告被罰300萬。（圖／翻攝自微博）

▲寶潔因不當廣告被罰300萬。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

消費日用品大廠寶潔（P&G）3月PO了一則「女人腳臭是男人的5倍」的廣告，引發網友熱議，遭批侮辱女性。據天眼查App消息，廣州寶潔有限公司因發布侮辱女性的違法廣告，被廣州市黃埔區市場監督管理局罰款70萬元（約新台幣309萬）。

據《快科技》報導，罰款事由顯示，今年3月13日至24日期間，寶潔公司為推銷產品，在其公眾號上發布標題為「女人的腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下」的廣告。

通報稱，該廣告在引用引證內容時未標明出處，與原引證內容不完全一致，使用數據、統計資料等不準確。同時，當事人利用男女體臭對比發布廣告的行為，構成「妨礙社會公共秩序及違背社會良好風尚」。

據此前報導，由於在文章中使用了「你對女人的『臭』一無所知！其實女人的臭味是男人的5倍！」、「不只是腳，女人全身的汗腺都比男人多，胸部更是出汗重災區……，尤其是運動後，那酸爽……，榴蓮+螺螄粉+臭豆腐都比不上」等，文章上線後引起了網友的強烈不滿，相關話題登上了多個熱搜榜。

當吃，帖文一出後，引發網友關注，怒轟寶潔侮辱女性。網友認為寶潔這樣做是「污衊女性」、「看不起女性」，更有網友認為帖文內容的所謂「真相」沒有研究數據支持。

隨後，寶潔中國官方微博發布致歉聲明稱，「寶潔公司一直提倡平等，包容和尊重的價值觀。我們已經刪除這篇文章，並嚴肅整頓該帳號的運營。我們一定會深刻反思，杜絕類似情況再次發生。」

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