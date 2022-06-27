獨／直播時遭嗆爆　鄧佳華按鈴告謝和弦：我好受傷...風向一面倒

記者陳雕文／新北報導

網路紅人鄧佳華日前在個人臉書開直播，表態力挺AV女優娃娃，歌手謝和弦看不下去，跑去直播底下留言開嗆，「只會蹭女人跟騷擾女人」、「你的才華跟你的顏質一樣低」等語，鄧佳華忍無可忍對鏡頭嗆，「謝和弦！至少我不會吸毒！」謝再次回擊，「你的牙齒比毒品還毒」，鄧佳華27日跑到新北地檢提告。

▲鄧佳華對謝和弦提告。（圖／記者陳雕文攝）

●AV女優之戰

據了解，女優娃娃先前跟吳夢夢因為「誰是台灣第一女優」的頭銜之爭而上新聞，後來娃娃在臉書控訴吳夢夢對公司施壓，害她的影片遭下架，每月損失20多萬的收入，再度登上媒體版面。

▲AV女優吳夢夢（圖左）與娃娃（圖右）。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

而鄧佳華近期曾跟娃娃一同合作拍了A片《艋假》，因此17日晚間在臉書發文、開直播力挺娃娃。看著鄧佳華對鏡頭擠眉弄眼，謝和弦瘋狂開嗆，留下超過20條抨擊言論，鄧佳華也在直播中反擊，「謝和弦！要不要我教你唱歌！要用丹田啦，哈哈哈哈！」、「謝和弦！至少，我不會吸大麻，不會碰毒品」。網友看到雙方對話都快笑翻。

▲鄧佳華開直播，沒想到謝和弦留言狂砲。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

●決定提告

事後鄧佳華越想越氣，因此於27日到新北地檢署提告妨害名譽並表示，「今天要來告謝和弦！因為我上回直播的時候，謝突然留了一些言論，讓我感到很受傷！非常地受傷。」

▲鄧佳華對謝和弦提告，並拿出留言截圖。（圖／記者陳雕文攝）

鄧佳華還說，「尤其有一則留言讓我非常在意，謝和弦他本身是有在吸大麻的人，然後我是不吸的，他竟然留言說，『不抽（大麻）就滾』這實在太過分了真的是。」

▲鄧佳華開直播表示要保護娃娃，結果被謝和弦狂嗆。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

對此，謝和弦在臉書放上鄧佳華的照片並發文說，「當初就是看你四處亂蹭誰都蹭，還敢用你的暴牙噴吳夢夢，我不爽才會去你的直播留言嗆你，後來懶得理你就是不想給你流量，現在你聽經紀公司的操作又要炒新聞告我，要告就來告，但我不會再去你那留言給流量。還有你按錯鈴了適合你的是右邊那個（愛心鈴）哈們。」

貼文一出，短短一小時就有超過6千名網友按讚並表示贊同，性感網紅郭鬼鬼也在貼文底下留言說，「他就蹭仔啊！阿扣可以幫他（鄧佳華）打馬賽克嗎？」謝和弦說，「本來想打，但打開他的圖片，我的photoshop就閃退了哈們」，網友再次笑翻並補刀，「他的經紀公司很壞，也不花點錢讓他去整牙。」

▼性感網紅郭鬼鬼也跑去謝和弦貼文底下留言嗆鄧，「他就蹭仔啊！」。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）



