　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／直播時遭嗆爆　鄧佳華按鈴告謝和弦：我好受傷...風向一面倒

記者陳雕文／新北報導

網路紅人鄧佳華日前在個人臉書開直播，表態力挺AV女優娃娃，歌手謝和弦看不下去，跑去直播底下留言開嗆，「只會蹭女人跟騷擾女人」、「你的才華跟你的顏質一樣低」等語，鄧佳華忍無可忍對鏡頭嗆，「謝和弦！至少我不會吸毒！」謝再次回擊，「你的牙齒比毒品還毒」，鄧佳華27日跑到新北地檢提告。

▲▼鄧佳華對謝和弦提告。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄧佳華對謝和弦提告。（圖／記者陳雕文攝）

●AV女優之戰

據了解，女優娃娃先前跟吳夢夢因為「誰是台灣第一女優」的頭銜之爭而上新聞，後來娃娃在臉書控訴吳夢夢對公司施壓，害她的影片遭下架，每月損失20多萬的收入，再度登上媒體版面。

▲▼AV女優。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

▲AV女優吳夢夢（圖左）與娃娃（圖右）。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

而鄧佳華近期曾跟娃娃一同合作拍了A片《艋假》，因此17日晚間在臉書發文、開直播力挺娃娃。看著鄧佳華對鏡頭擠眉弄眼，謝和弦瘋狂開嗆，留下超過20條抨擊言論，鄧佳華也在直播中反擊，「謝和弦！要不要我教你唱歌！要用丹田啦，哈哈哈哈！」、「謝和弦！至少，我不會吸大麻，不會碰毒品」。網友看到雙方對話都快笑翻。

▲▼鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

▲鄧佳華開直播，沒想到謝和弦留言狂砲。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

●決定提告

事後鄧佳華越想越氣，因此於27日到新北地檢署提告妨害名譽並表示，「今天要來告謝和弦！因為我上回直播的時候，謝突然留了一些言論，讓我感到很受傷！非常地受傷。」

▲▼鄧佳華對謝和弦提告。（圖／記者陳雕文攝）

▲鄧佳華對謝和弦提告，並拿出留言截圖。（圖／記者陳雕文攝）

鄧佳華還說，「尤其有一則留言讓我非常在意，謝和弦他本身是有在吸大麻的人，然後我是不吸的，他竟然留言說，『不抽（大麻）就滾』這實在太過分了真的是。」

▲▼鄧佳華。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

▲鄧佳華開直播表示要保護娃娃，結果被謝和弦狂嗆。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

對此，謝和弦在臉書放上鄧佳華的照片並發文說，「當初就是看你四處亂蹭誰都蹭，還敢用你的暴牙噴吳夢夢，我不爽才會去你的直播留言嗆你，後來懶得理你就是不想給你流量，現在你聽經紀公司的操作又要炒新聞告我，要告就來告，但我不會再去你那留言給流量。還有你按錯鈴了適合你的是右邊那個（愛心鈴）哈們。」

貼文一出，短短一小時就有超過6千名網友按讚並表示贊同，性感網紅郭鬼鬼也在貼文底下留言說，「他就蹭仔啊！阿扣可以幫他（鄧佳華）打馬賽克嗎？」謝和弦說，「本來想打，但打開他的圖片，我的photoshop就閃退了哈們」，網友再次笑翻並補刀，「他的經紀公司很壞，也不花點錢讓他去整牙。」

▼性感網紅郭鬼鬼也跑去謝和弦貼文底下留言嗆鄧，「他就蹭仔啊！」。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）

▲▼郭鬼鬼。（圖／翻攝自郭鬼鬼臉書）
 

►聲寶音波震動牙刷2入才599元！好看又好刷，不買嗎？

ET快訊
快訊／孫藝真宣布懷孕！　玄彬要當爸了　
快訊／台北飛香港客機冒煙！　緊急降落
海尼根將在台灣生產啤酒！　買下三洋維士比屏東廠
中和2機車路口對撞！　1人頭部重創身亡
張韶涵難得PO「親妹妹正臉照」！大眼高顏值神複製
快訊／高雄校園7／1起可採實體課　國高中開放跨縣市校外教學
林佳龍稱2個月前早領先！　爆內部民調：我35％比19%領先陳
快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭：害怕但勇敢面對

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搓鳥尾隨她嚇壞奔逃！遭勾頸強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

送屠宰場路上「跳車求生」！豬豬腿摔傷　橫躺馬路畫面曝光

中和2機車路口對撞！騎士雙雙倒地　1人頭部重創送醫亡

嘉義色翁鎖定高中妹…假借問時間「鹹豬手襲臀」！2女受害怒報警

狗狗突竄出遭撞死！台南女騎士摔成重傷　動保處持續捕獲3浪犬

獸男握裸照「不壞壞就大會報告」　廁所無套性侵12歲女下場出爐　

快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭！坦言「害怕但勇敢面對」

落跑騎士抓到了！機車撞市場攤位釀5傷　大夜班保全：誤催油門

硬碟插副廠轉接器連筆電資料全掛　男向蘋果求償232萬吞敗

店員做錯飲料...二寶爸大氣買單　下秒「投球式」怒摔：講兩次了！

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

7-11店員變「陪玩哥哥」！　和柴柴玩捉迷藏互動暖翻

煎雞蛋用小鍋蓋秒悲劇　一拿整塊飄起變飛碟XD

看到妹子就要帥一波？　騎檔車遇壓車男秒搖頭

新莊錢都「惡煞進店砍人」　2人手掌被砍、頭破滿地血

累犯！17歲少年翹孤輪　吃3單罰3萬＋沒入機車

搓鳥尾隨她嚇壞奔逃！遭勾頸強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

送屠宰場路上「跳車求生」！豬豬腿摔傷　橫躺馬路畫面曝光

中和2機車路口對撞！騎士雙雙倒地　1人頭部重創送醫亡

嘉義色翁鎖定高中妹…假借問時間「鹹豬手襲臀」！2女受害怒報警

狗狗突竄出遭撞死！台南女騎士摔成重傷　動保處持續捕獲3浪犬

獸男握裸照「不壞壞就大會報告」　廁所無套性侵12歲女下場出爐　

快訊／遭瑪莎惡少暴打　男大生首度出庭！坦言「害怕但勇敢面對」

落跑騎士抓到了！機車撞市場攤位釀5傷　大夜班保全：誤催油門

硬碟插副廠轉接器連筆電資料全掛　男向蘋果求償232萬吞敗

店員做錯飲料...二寶爸大氣買單　下秒「投球式」怒摔：講兩次了！

北市文旅「7月生日專案」贈啤酒、蛋糕！補助後每人免500元

高溫破30度家具店找到涼感神物　愛貓實測「睡到流口水」翻肚

快訊／玄彬、孫藝珍宣布懷孕！　結婚3個月升格當爸媽

猴痘「疹子數可達數千」　傳播途徑+症狀一覽...了解這3點很重要

白襪被認定不幸？小萌汪「斷奶就進收容所」　認養會賣萌找到家

猴痘用殺菌洗衣精都無效！ 醫曝共用洗衣機必加「這法寶」

搓鳥尾隨她嚇壞奔逃！遭勾頸強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

餐廳低消「（√4 x｜2-7｜）²」元　網友算完傻了：怎麼是負數

徐佳瑩見「感情最痛階段」悲傷哭了！　嘆：那種痛只有自己知道　

送屠宰場路上「跳車求生」！豬豬腿摔傷　橫躺馬路畫面曝光

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

刑事局清秀女警官慘了！翹班到World Gym偷錢被移送

台中妹被叫「大嬸」進入狂暴模式！他遭扯頭猛打

八里夫妻遭開槍搶車　副駕孕婦險遭載走

恐怖憲兵踹飛女童！藥局老闆還原經過

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

金六結新兵暴走！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

即／台中女遭聯結車輾斃　疑沒走斑馬線奪命

賓士男擁槍躲債　曾炫耀合照女優

店員做錯飲料...二寶爸怒摔：講兩次了

憲兵下士醉酒踹飛女童裁押理由曝！

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

BMW貴婦違停遭拖吊　「黑絲剪刀腳夾警」代價曝

外遇學長被抓包　他在家族群組出櫃！揪心自白曝

更多熱門

相關新聞

謝和弦再犯吸大麻　判刑4月定讞

謝和弦再犯吸大麻　判刑4月定讞

歌手「阿扣」謝和弦日前看不慣「FBI帥哥」鄧佳華攪和台灣AV圈的「第一女優內戰」，PO文嗆鄧不要整天靠罵吳夢夢（AV女優）蹭流量，反遭鄧拿他吸食大麻一事揶揄「不要碰毒品」，而謝前年完成勒戒再被查獲呼麻，一審去年依施用第二級毒品罪判他4月徒刑、得易科罰金12萬元，謝上訴求輕判，日前被新北地院駁回，維持一審判決定讞。

心愛娃上手術台！病患家屬眉頭緊皺

心愛娃上手術台！病患家屬眉頭緊皺

娃娃A片遭控違法　製作公司回應

娃娃A片遭控違法　製作公司回應

花束玩具堆滿輪胎行　「大樹半黑半綠」童畫卡片祝福

花束玩具堆滿輪胎行　「大樹半黑半綠」童畫卡片祝福

AV女優放鳥！正妹場記親上陣救火：無法回頭

AV女優放鳥！正妹場記親上陣救火：無法回頭

關鍵字：

鄧佳華娃娃謝和弦吳夢夢

讀者迴響

熱門新聞

女裸屍掛樹慘死「爆是23歲AV網美」！甜美長相曝

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

《武則天》男星驟逝！

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

成颱機率提高！　全台轉雨時間曝

蔡尚樺告別《全明星運動會》

丟丟妹「6千萬豪宅內部」公開了！

超級英雄影集「上演群交趴」

他國三沒發育…詭異草藥吃3年！「恐怖藥效」媽嚇瘋

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

北一女「雙料榜首」上台大資工　網：安妮亞

「資深學姊」租屋洗衣服不拿！網怒曝1招報復

王心凌媽太正！20年前吳宗憲求交往

安柏赫德「宣布繼續上訴」！第2季再戰強尼戴普

颱風估這天生成！週末挾雨彈襲台

更多

最夯影音

更多
澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店

澳餐廳標示得罪所有人 態度差卻爆滿狂開分店
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

高捷演活黑道被找上：大哥我跟你！　顏正國「遭控詐欺」低調回應了

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

喝醉憲兵狠踹女童頭還狂追　媽制止也被打！軍方：嚴懲

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面