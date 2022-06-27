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大陸 大陸焦點 特派現場

陸交通部：保物流穩供應鏈　不得以任何理由強制勸返貨車

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

▲大陸在疫情期間採取嚴格封控措施，一度導致物流運輸受阻。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前因疫情採取嚴格封控措施，一度導致物流運輸受阻，連帶衝擊供應鏈。大陸交通運輸部27日召開記者會表示，要全力保障貨車順暢通行及重點物資運輸，不得要求司乘人員重複進行核酸檢測，也不得以任何理由強制勸返，保障重點產業鏈、供應鏈上下游企業物流需求。

大陸交通運輸部運輸服務司司長蔡團結在記者會上說，經過兩個多月的奮戰，物流保通保暢取得了階段成效，主要物流指標持續向好，物流保通保暢工作進入持續鞏固工作成效、全面支撐復工達產、加快推進長效化、制度化、常態化建設的重要階段。

蔡團結指出，下一步將堅持部門協同、上下聯動、問題導向，持續鞏固拓展物流保通保暢工作成效，為促進產業鏈供應鏈穩定、有效穩住經濟大盤提供堅強有力的物流服務保障。

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

他提到，一是堅持問題導向，保持通行過度管控問題動態清零，交通運輸部依托12328交通運輸服務監督熱線和辦公室24小時值班電話，及時收集貨車司機、物流企業、相關部門反映的物流不通不暢問題，持續加強問題督辦轉辦，提高辦理實效，「對於貨車司機在行駛途中遇到的限制通行、勸返等具體問題，一般在2小時內能夠得到解決，保障貨車通行﹔對於涉及地方制度性政策調整事項，一般在3天內予以調整優化。」

蔡團結指出，二是堅持精准施策，全力保障貨車順暢通行，要求各地不得隨意限制來自低風險地區的貨車通行，不得以通信行程卡帶星號為由限制貨車通行，不得以等待核酸檢測結果為由限制貨車通行，不得要求貨車司乘人員重復進行核酸檢測，不得以任何理由對貨車進行強制勸返。

▲上海,物資,糧油,貨車。（圖／CFP）

蔡團結提到，三是堅持提質增效，加快推進物流復工達產，持續加強對重點樞紐、重點企業，以及長三角、珠三角、京津冀等重點地區的跟蹤調度，促進鐵路裝車上量，保障貨車高效通行，提升港口裝卸轉運和通關效率，增加航空貨運能力供給，推進上海及周邊區域郵政快遞全面復工，全力保障物流平穩有序運行。

蔡團結強調，四是堅持需求牽引，全力保障重點物資運輸，聚焦「三夏」農資農機、迎峰度夏能源、外貿等重點物資，指導各地採取強化運輸供需對接、優先放行靠泊等措施，保障糧食穩產穩收，能源供應有序，外貿發展穩定，「做好與重點保供企業的跟蹤對接，『一事一協調』保障重點產業鏈供應鏈上下游企業物流需求。」

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