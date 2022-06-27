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大陸 大陸焦點 特派現場

大風瞬間吹倒路燈…路人「下秒被爆頭」慘死人行道！家屬抱屍痛哭

▲▼遼寧本溪一路燈大風中倒下，男子被砸不幸身亡。（圖／翻攝自大象新聞）

▲遼寧本溪一路燈桿大風中倒下砸死行人。（圖／翻攝自大象新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省本溪市一路燈桿6月24日下午突然倒塌，當場砸中一名路過的男子，致其不幸身亡。網傳影片顯示，一根安裝在人行道上的白色路燈桿從底部折斷，歪倒在人行道上，並壓著一名身穿紅色上衣的短髮男子，一名女子抱著這名男子大哭。

綜合陸媒報導，事故發生後，附近居民表示，已經打了急救電話。現場影片顯示，有消防車停在附近，有身穿應急救援服裝的工作人員在現場。

目擊者王女士表示，事情發生在6月24日下午3時許，事發地點位於本溪市明山區西芬路附近。她看到時，那名男子躺在地上，有一名女子在哭泣，後來急救人員趕到，確認男子已經不幸遇難。

有附近商戶稱，當時風力挺大，聽見外面超大聲巨響，出來一看是路燈倒了，有一名男子被砸了。派出所警員表示，男子已當場死亡，具體事故原因以官方通報為準。

▲▼遼寧本溪一路燈大風中倒下，男子被砸不幸身亡。（圖／翻攝自大象新聞）

▲路燈底部已經生鏽。（圖／翻攝自大象新聞）

本溪市氣象台官方微博曾在6月24日下午1時50分許發布大風藍色預警信號稱，24日14時到20時，本溪市區偏西風4到6級，陣風7級，請關好門窗，盡量減少外出。

對此，網友一面倒怒斥，「這是血的教訓啊，城市很多設施都已老化，不一定哪天就會發生什麼不測，為了老百姓的安全起見，相關部門應該加強管理。」也有網友表示，「路燈底部已經生鏽了，都沒有人管，所以發生這樣的悲劇，應該誰來負責？」

本溪市應急管理局值班人員表示，有關部門正在處理之中。

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