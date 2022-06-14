嫌荔枝樹遮路燈...砍了　她怒告「好不容易開花等結果」莾鄰慘了

▲男子不滿鄰居種植的荔枝樹遮住路燈，動手砍掉大半枝葉，挨告毀損罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

佘姓男子因覺得鄰居種在門前的荔枝樹太茂盛，會遮住路燈，動手砍了遮燈的枝葉，女鄰居難過好不容易等到荔枝樹開花、即將結出果實，卻被砍掉一大半，憤而提告，雖然荔枝樹後來仍長出新芽，佘男一度獲不起訴，但高檢署認為應調查荔枝樹是否喪失美觀功能等情，要求地檢署重新調查，台北地檢署調查後依毀損罪起訴佘男。

據了解，佘男住在新北市新店安坑的1個社區，他和女鄰居家門前的人行道上，有棵種了多年的荔枝樹，佘男前兩年擔心枝葉遮住路燈，影響大家往來用路安全，因此請請女鄰居注意一下，女鄰居也自行稍微修剪，但佘男覺得不夠，乾脆親自動手砍了大半枝葉。

女鄰居氣得提告指出，那塊地雖是人行道，但她是地主，荔枝樹也是她栽種的，好不容易等到開花就等結果，突然被砍得一大半，指控佘男涉嫌毀棄損壞。檢察官首度調查時，認為佘男只是砍去遮住路燈的部分，並非整棵砍除，且荔枝樹確實已經長出新芽等理由，處分不起訴。

高檢署再議發回指出，仍應調查佘男的行為，是否造成荔枝樹喪失美觀功能，並釐清荔枝樹所有權等問題，北檢檢察官委請地政人員丈量，發現人行道確實屬於女鄰居所有，佘男把女鄰種在自己土地上的荔枝樹，導致短時內無法再開花結果，涉嫌毀損罪，依法提起公訴。