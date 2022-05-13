　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不理強制入戶消毒爭議　丹東公布細節：冰箱已開食品視作醫療垃圾

▲▼北京住家進行消毒。（圖／CFP）

▲大陸多地近日對感染者住所進行「強制入戶消毒」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地近日對感染者住所進行「強制入戶消毒」，引發大陸網友強烈反彈。遼寧丹東市12日對外公布，將在康復者返家前進行入戶消毒，若無法通過正常開鎖方式入戶，將有專業人員採取技術開鎖方式入戶，且冰箱內已打開食品將當作醫療垃圾處理。

據「丹東發布」微信公眾號消息，冰箱內和廚房、衛生間死角等區域存在類似冷鏈環境，病毒能夠長時間存活，所以康復者返家前必須對住所進行終末消毒，入戶開展終末消毒前會告知戶主，且入戶消毒工作全程由公安人員和社區人員監督。

戶主在獲知入戶終末消毒通知時，有義務提供開門條件，並主動告知屋內有哪些貴重物品，如珍貴書籍、字畫等需要特別保護的物品，便於消毒人員在作業時選取更有針對性的終末消毒方法，減少因終末消毒過程造成的損失。

入戶消殺的範圍包括，室內空氣，地面、牆壁等環境表面，桌、椅等家具表面，玩具，電器特別是冰箱及其冷凍食品，開關、門把手等高頻接觸部位，患者使用的餐（飲）具、衣服、被褥等生活用品，衛生間等。

消毒人員對床單、被套、枕套等個人生活物品進行專業消毒，並徵求戶主意見，或作為醫療垃圾處理，或留存待業主返家後清洗留存。冰箱內未開封的食品消毒後予以保留，其餘食品按照醫療垃圾處理。

通報強調，消毒前會將寵物臨時安放在安全處，待消毒完成並達到作用時間後將寵物帶回家中妥善安置。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／首例縣市首長染疫！　楊鎮浯確診
最強奶媽脫了！　曬F級巨胸「一句話」嗆告連千毅
快訊／直指確診黑數多　柯文哲讚市民：防疫沒有要升級
快訊／和平醫院將「全收確診者」！　柯文哲急召50醫護
同事快篩陽性！　他隔天一進辦公室傻了：類方艙？
快訊／「第四劑」最快下週開打！　2施打族群曝
快訊／萊豬案合憲！4議會「零檢出」條款無效
「路上一堆人狂咳」如快樂傳播　他嘆：根本不用驗了！網戰翻
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸喜憨兒感恩音樂會　特殊孩子「學烘培」擁一技之長

不理強制入戶消毒爭議　丹東公布細節：冰箱已開食品視作醫療垃圾

北京警一天抓2人！38歲女造謠「靜默3天」被逮捕

「我哥被燒到掉渣！」妹緝兇遭警阻攔..真相逆轉　

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

網傳陸「停護照、剪綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

王少偉「少一顆」？許藍方急反駁 　小S大驚：妳怎麼知道

兩岸喜憨兒感恩音樂會　特殊孩子「學烘培」擁一技之長

不理強制入戶消毒爭議　丹東公布細節：冰箱已開食品視作醫療垃圾

北京警一天抓2人！38歲女造謠「靜默3天」被逮捕

「我哥被燒到掉渣！」妹緝兇遭警阻攔..真相逆轉　

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

網傳陸「停護照、剪綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！急送ICU

洗車攤糾紛　男死前：我被綁活活燒

帶癌妻去上海治病！尪2個月後拖骨灰回家

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

驚！女洗澡掉落「一隻色狼」

迪士尼CEO遭曲解不要中國市場

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

便利店懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班

空姐飛機上自拍不雅照遭解僱！手寫11字怒喊不服

女子發出「12、0」數字後失聯

迪士尼CEO ：沒中國也能成功

「賣晚安10年」　她接3萬筆訂單看盡人生

更多熱門

相關新聞

全家陰性也被入戶消毒　上海證實有例外

全家陰性也被入戶消毒　上海證實有例外

上海持續封城，近日更傳出有部分區域展開強制「入戶消毒」，連家中無人陽性也必須配合，引起許多民眾不滿。對此，上海市住房城鄉建設管理委副主任金晨表示，入戶消毒是整個疫情防控的重要一環，特別感謝感染者和家屬對消毒工作的配合和理解，「我們也會在下階段不斷加強管理，改進工作。」

黃偉哲慰勞防疫消毒無名英雄

黃偉哲慰勞防疫消毒無名英雄

防疫從日常生活做起！　3個最「NG」打掃方式勿再犯

防疫從日常生活做起！　3個最「NG」打掃方式勿再犯

金正恩見中國疫情怕爆！　跨境鐵路急停運

金正恩見中國疫情怕爆！　跨境鐵路急停運

遼打臉滬「丟棄腐爛蔬果」

遼打臉滬「丟棄腐爛蔬果」

關鍵字：

丹東入戶消毒消殺遼寧

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面