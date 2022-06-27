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LINE移動帳號更快速！　一鍵「掃描行動條碼」輕鬆換機

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲LINE移動帳號更方便。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者廖婕妤／台北報導

換新手機最怕要移動LINE帳號！LINE今日公布最簡單快速的換機新方法，只要將手機LINE版本更新到12.10.0以上，就可以使用「掃描行動條碼」輕鬆換機。

這項新方法只要直接掃描行動條碼就可以換機，不用輸入LINE密碼或任何資訊，只要將舊手機及新手機LINE版本更新至12.10.0以上，就可以依以下步驟換機，不論是換到不同系統的裝置，或是「換新機也換新號碼」的用戶都適用。

▲LINE掃碼換機步驟。（圖／取自LINE官方BLOG）

▲LINE掃碼換機步驟1-3。（圖／取自LINE官方BLOG）

步驟1：在新手機登入LINE並點選「使用行動條碼登入」
步驟2：點選「掃描行動條碼」，並掃描舊手機上的行動條碼
步驟3：進入舊手機LINE主頁「設定」，點選「以行動條碼移動帳號」

▲LINE掃碼換機步驟。（圖／取自LINE官方BLOG）

▲LINE掃碼換機步驟4-5。（圖／取自LINE官方BLOG）

步驟4：出現行動條碼後，即可使用新手機掃碼
步驟5：使用新手機掃碼後，舊手機會出現確認視窗，點選確定後輸入該裝置密碼再次確認

▲LINE掃碼換機步驟。（圖／取自LINE官方BLOG）

▲LINE掃碼換機步驟6-7。（圖／取自LINE官方BLOG）

步驟6：舊手機確認完畢後，即可於新手機點選登入
步驟7：登入後可選擇是否復原已備份的聊天紀錄，復原後即完成帳號移轉

同系統裝置移動帳號時，若在舊手機有備份聊天記錄，換機時一樣可選擇復原至新手機；若不復原備份的聊天記錄，也會自動還原約14天內的聊天記錄。此外，跨系統也適用，就算舊手機沒有備份LINE聊天紀錄，使用行動條碼移動帳號時，在新手機上也可以還原14天對話紀錄。

 

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