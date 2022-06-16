「訊息通知」變不一樣！LINE電腦版推7.9版本　兩大新功能登場

▲LINE電腦版7.9更新。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE推出電腦版7.9更新，這次更新中主要有兩大新功能，包含「新增提醒樣式」、「傳送檔案新增預覽畫面」，目前Windows 版本已於6月9日上線，Mac 已於6月10日上線。

新增提醒樣式（Windows系統）

在LINE的提醒設定中，針對Windows系統的用戶新增了「提醒樣式」，用戶可以透過選擇「預設」或是「Windows」進而設定與LINE相關的訊息通知。只要點選LINE電腦版「設定」 找到 「提醒」 更改 「提醒樣式」。

▲可更改不同的提醒樣式。（圖／取自LINE）

選擇「預設」，Windows系統通知設定將不會影響LINE的通知設定，若想要開啟/關閉LINE的通知， 可點選LINE左下角「設定」上方的「開啟/關閉所有提醒」符號。選擇「Windows」，Windows系統通知設定會與LINE的通知設定連動，若於Windows系統中的「通知」選擇關閉通知則不會收到LINE的訊息通知。

LINE也提醒，不論選擇「預設」或「Windows」，若開啟系統的「專注輔助」模式則不會收到LINE的訊息通知。

傳送檔案新增預覽畫面（雙平台）

更新後，在LINE聊天室以拖曳方式傳送檔案給對方前，將會出現預覽畫面提供用戶確認，可以在預覽頁面中「調整傳送檔案的順序」或「刪除檔案」，提供用戶再次檢查是否傳送正確檔案。

此設定為更新後預設開啟，若是想要關閉預覽畫面，可以到 LINE 電腦版「設定」中找到「聊天」關閉「檔案預覽」。

▲傳送檔案可先預覽。（圖／取自LINE）