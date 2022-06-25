補教女師上網找打工...幫網購平台「衝銷量」　被騙17萬原因曝光

▲補教女老師上網找打工，沒想到卻被詐騙集團騙走17萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局接獲報案，南投1名補教女老師，收到「誠徵網路購物平臺線上兼職」的手機簡訊，於是加入簡訊內的通訊方式，利用通訊軟體加入「打工」行列，對方聲稱，為了提高網購平台的「銷售量」，要女老師先上網購買，之後會在退還價金，女老師試了小額品項之後都成功退款，但最後卻被慘被17萬元。

警方調查，南投縣1名40歲的李姓女子，平時從事補教老師工作，日前收到「誠徵網路購物平臺線上兼職」的手機簡訊，主打工作輕鬆免經驗、自由彈性、薪水現領，而且學生工讀、家庭主婦、甚至居家隔離者都能參加。

李姓女老師想說在家就可以兼職，於是透過通訊軟體與對方聯繫，對方向李說明這份工作其實就是幫網路購物平臺的商家「衝銷量」，以提高賣場流量及曝光度來增加業績。

只要先點選派發員提供的賣場商品連結，再透過QR Code以LINE PAY的方式支付商品金額，回報系統經審核通過，就可以馬上收到退還商品價金，以及獲得5%至10%不等的回饋佣金。

李姓女老師認為操作簡單，便馬上申請任務派發，前幾筆較低價位的商品交易按指示操作，都有順利收到回饋佣金，但接著對方開始鼓吹申請「優質任務」，只要完成3筆高價位商品的訂單，就能將佣金回饋提高至10%。

但李姓女老師也深信不疑，並且當即同意接單，不料在不料在支付1萬6800元的商品款項後，竟遭對方以「下標數量錯誤」為由，告知任務未完成，無法退款，要求再補5萬400元，以為達成任務應可申請回饋。

但對方竟又聲稱系統監測到李姓女老師操作過程有異，疑似「惡意刷單」，要求再支付「認證」費用，只好想盡辦法再湊足8萬9800元認證費，一直到已身無分文，對方仍持續要求多筆認證費才突然警醒，發現遭詐，但仔細一算已付出高達17萬餘元。