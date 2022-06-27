1918年來首見！俄羅斯出現外債違約　原因不是沒錢付

▲俄羅斯上一次拖欠外債發生在1918年，列寧拒絕承認沙皇政權時期債務。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭爆發讓全球多國接連對俄羅斯祭出制裁，這也導致莫斯科當局向海外債券人支付管道關閉。彭博報導，俄羅斯26日錯過最後期限，出現自1918年以來首次「外幣主權債務違約」。

過去數月以來，俄羅斯一直想方設法規避烏俄戰爭後面臨的制裁懲罰措施，因為這是對國家聲望的重大打擊。但直到26日結束時，5月27日到期的約1億美元利息支付30天寬限期限屆滿，未能支付兩筆外幣債券的款項。

若俄羅斯錯過最後期限，將被視為違約事件，違約國家通常無法再借到更多的錢。不過如今各國祭出的制裁措施，早已有效禁止俄羅斯向西方市場借款。

另據BBC、華爾街日報指出，其實俄羅斯有錢支付1億美元，也願意支付，並非缺錢，但西方對其入侵烏克蘭的懲罰性制裁使其無法向海外債權人進行支付。俄羅斯財政部長先前曾說，這狀況是一場鬧劇。

由於西方幾乎把俄羅斯踢出全球金融體系，為俄羅斯設置無法克服的支付障礙，因此違約早在預料之中，預計不會對市場或俄羅斯經濟造成任何立竿見影的連鎖反應。

俄羅斯上一次拖欠外債發生在1918年俄國革命（Bolshevik Revolution）期間，當時新掌權的俄共領導人列寧（Vladimir Lenin）拒絕承認沙皇政權時期的債務。