瑞典「環保少女」遭控通俄　俄外交部：西方政權玩弄女孩後就拋棄

▲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）遭指控接受俄羅斯金援。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

環保少女童貝里（Greta Thunberg）近日遭到瑞典的社運人士指控，在2019~2021年間，與俄羅斯外交部有所聯繫，並且接受俄羅斯NGO團體的資助，要求瑞典政府調查。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）就對此回應表示，西方政權玩弄了女孩與綠能，現在就把兩者都拋棄了。

一個自稱是以色列非官方媒體的推特帳號Terror Alarm發文表示，瑞典社運人士呼籲調查童貝里，與俄羅斯外交部在2019~2021年之間有所聯繫，並且接收來自俄羅斯NGO的資助。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃在Telegram上回應表示，「我讀到一個驚人消息，一群瑞典社運人士，要求調查童貝里與俄羅斯外交部的聯繫」。

▲俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）表示，西方玩弄環保少女與綠能之後，把兩者都拋棄。（圖／翻攝自Telegram／Мария Захарова）



札哈羅娃說，西方政權玩弄夠了女孩與綠色經濟，現在就要把兩者都拋棄。

扎哈羅娃強調，有必要向人們解釋下，為什麼西方主要國家當局計劃重啟燃煤發電廠，因為在這之前他們因為拒絕使用汙染大氣的化石燃料，而關閉了那些發電廠。

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