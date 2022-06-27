猴痘殺入！台大醫揭「3最強危險因子」　死亡率曝光

記者陳俊宏／綜合報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，對此，台大醫院急診部臨床教授李建璋今天（27日）表示，猴痘最強的危險因子有三，同性戀性行為、接觸確診者、疫區旅行，有演變成重症可能，死亡率大約3-6%。但他也認為，猴痘可以謹慎樂觀，不至於演變成下一波新冠病毒。

李建璋在臉書說，Omicron疫情趨緩，但是一波未平，一波又起，自5月以來，從南歐、西歐開始，猴痘開始蔓延擴散，有形成一波新疫情的態勢。

李建璋指出，猴痘是一個病毒傳染的水泡疾病，發疹之前會有發燒、淋巴腺腫、頭痛、全身痠痛、倦怠等症狀，1958最早在實驗室的猴子發現，1970年第一次在人類發現，往後的流行病爆發都僅限於中非和西非男同性戀，尤其是剛果共和國。

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▼猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

李建璋提到，猴痘雖然名為猴，實際上老鼠與松鼠更容易發現，自5月開始，歐洲和北美陸續爆發人傳人流行，超越原本動物傳人的途徑，而且不限於同性戀接觸史；截至6月24日，全球已經有4147確診案例，有形成另一波新全球疫情的態勢，因此引發關注。

李建璋表示，目前的猴痘疾病已經是一個新型態的疾病，除了同性戀，醫療工作者照顧病人過程也被感染，所以WHO近期會召開改名會議，矯正猴痘是非洲同性戀疾病的刻版歧視印象。

李建璋指出，猴痘目前已知會由呼吸道和黏膜近距離接觸感染，病程2-4周，傳播期很長，在痘痘結痂以後還有傳播力，最強的危險因子有三，同性戀性行為、接觸確診者、疫區旅行，有演變成重症可能，死亡率大約3-6%。

李建璋說，猴痘可以謹慎樂觀，不至於演變成下一波新冠病毒，來自於以下原因，首先，猴痘是DNA病毒，不是RNA病毒，RNA病毒如新冠變異快，DNA病毒穩定，不易變異；第二，猴痘對天花病毒疫苗有效，暴露前或暴露後使用都可以，大約有85%保護力。

▼猴痘傳播期很長。（圖／達志影像／美聯社）

李建璋提到，第三、基因分析顯示目前的爆發還是來自同一病毒，不是多點爆發；第四、猴痘的R0值大約2-3，相比於Omicron的R0值12，傳播力不致不可控。

李建璋認為，對公共衛生的啟示最重要是要在星星之火就把它捻熄，首先，要啟動邊境檢疫，對於疫區歸國民眾發燒或是身上有紅疹，都要主動通報與檢驗隔離，並且疫調；其次，除了醫護，也要開放同性戀患者或是前往疫區旅行國民可以接種天花疫苗。

李建璋表示，「雖然我們可以謹慎樂觀，但是疫情累積的速度由線性快轉變成指數，帶來了一些憂慮，顯示病毒正在快速演化，適應人類的環境。眼看新冠疫未了，猴痘又來亂，英文諺語說Out of the frying pan into fire，是我們最不樂見的發展。」

國內出現首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中。疾管署副署長莊人祥指出，匡列接觸者還是9人，目前都無症狀，但因為潛伏期長，還需要觀察。

疾管署25日公布「猴痘防治工作手冊」，並提醒，猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

▼猴痘接觸風險等級。（圖／疾管署提供）

