猴痘殺入！台大醫揭「3最強危險因子」　死亡率曝光

記者陳俊宏/綜合報導

國內出現首例境外移入猴痘確診個案,對此,台大醫院急診部臨床教授李建璋今天(27日)表示,猴痘最強的危險因子有三,同性戀性行為、接觸確診者、疫區旅行,有演變成重症可能,死亡率大約3-6%。但他也認為,猴痘可以謹慎樂觀,不至於演變成下一波新冠病毒。

李建璋在臉書說,Omicron疫情趨緩,但是一波未平,一波又起,自5月以來,從南歐、西歐開始,猴痘開始蔓延擴散,有形成一波新疫情的態勢。

李建璋指出,猴痘是一個病毒傳染的水泡疾病,發疹之前會有發燒、淋巴腺腫、頭痛、全身痠痛、倦怠等症狀,1958最早在實驗室的猴子發現,1970年第一次在人類發現,往後的流行病爆發都僅限於中非和西非男同性戀,尤其是剛果共和國。

李建璋提到,猴痘雖然名為猴,實際上老鼠與松鼠更容易發現,自5月開始,歐洲和北美陸續爆發人傳人流行,超越原本動物傳人的途徑,而且不限於同性戀接觸史;截至6月24日,全球已經有4147確診案例,有形成另一波新全球疫情的態勢,因此引發關注。

李建璋表示,目前的猴痘疾病已經是一個新型態的疾病,除了同性戀,醫療工作者照顧病人過程也被感染,所以WHO近期會召開改名會議,矯正猴痘是非洲同性戀疾病的刻版歧視印象。

李建璋指出,猴痘目前已知會由呼吸道和黏膜近距離接觸感染,病程2-4周,傳播期很長,在痘痘結痂以後還有傳播力,最強的危險因子有三,同性戀性行為、接觸確診者、疫區旅行,有演變成重症可能,死亡率大約3-6%。

李建璋說,猴痘可以謹慎樂觀,不至於演變成下一波新冠病毒,來自於以下原因,首先,猴痘是DNA病毒,不是RNA病毒,RNA病毒如新冠變異快,DNA病毒穩定,不易變異;第二,猴痘對天花病毒疫苗有效,暴露前或暴露後使用都可以,大約有85%保護力。

李建璋提到,第三、基因分析顯示目前的爆發還是來自同一病毒,不是多點爆發;第四、猴痘的R0值大約2-3,相比於Omicron的R0值12,傳播力不致不可控。

李建璋認為,對公共衛生的啟示最重要是要在星星之火就把它捻熄,首先,要啟動邊境檢疫,對於疫區歸國民眾發燒或是身上有紅疹,都要主動通報與檢驗隔離,並且疫調;其次,除了醫護,也要開放同性戀患者或是前往疫區旅行國民可以接種天花疫苗。

李建璋表示,「雖然我們可以謹慎樂觀,但是疫情累積的速度由線性快轉變成指數,帶來了一些憂慮,顯示病毒正在快速演化,適應人類的環境。眼看新冠疫未了,猴痘又來亂,英文諺語說Out of the frying pan into fire,是我們最不樂見的發展。」

國內出現首例境外移入猴痘確診個案,是一名自德國返台的本國籍20多歲男性,目前在負壓隔離病房治療中。疾管署副署長莊人祥指出,匡列接觸者還是9人,目前都無症狀,但因為潛伏期長,還需要觀察。

疾管署25日公布「猴痘防治工作手冊」,並提醒,猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為,或照顧確診者的醫護;由於國際猴痘疫情逐漸擴大,疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導,並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

疾管署呼籲,為減少受感染的風險,建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案,返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀,應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員,並儘速就醫,告知醫師旅遊史及接觸史。

