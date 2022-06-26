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俄軍飛彈「棄暗投明」影片瘋傳　「U型迴轉」己方陣地炸裂

記者林彥臣／綜合報導

俄軍所佔領的烏東盧甘斯克州，現在成為俄烏雙方交火的重點熱區。日前在推特上瘋傳一段影片，一枚由俄軍所發射的飛彈，升空之後竟然U型迴轉，在己方陣地內炸裂，還因此被網友笑稱是「棄暗投明」的飛彈。

▲▼俄軍一枚飛彈升空後，U型迴轉在己方陣地內炸裂。（圖／翻攝自twitter／@RALee85）

▲俄軍一枚飛彈升空後，U型迴轉在己方陣地內炸裂。（圖／翻攝自twitter／@RALee85）

網友在推特上發指出，俄軍在盧甘斯克州阿爾切夫斯克（Alchevsk）發射一枚飛彈失敗，這枚飛彈應該是由防空系統所發射。

網友對此表示，「返回寄件人」、「我會說這是正確的目標」、「美國空軍咆哮者打招呼」、「我想相信這是另一回事，而不是『失敗』的發射。」、「俄羅斯製造的新型迴旋鏢導彈」。

不過從另一個角度的影片分析，雖然飛彈在己方陣地內炸裂，但是落地的地點，應該與原發射單位有一段距離，不至於對原發射單位造成傷害。

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