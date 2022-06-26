帶16歲小女友回家過夜！24歲男深夜掐死她　猛敲爸媽房門

▲被害人愛上大8歲的男友，怎知卻慘死他手。（示意圖／取自pakutaso）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名24歲的華裔男子26日凌晨趁著全家人睡著後，將年僅16歲還在上學的小女友帶回家過夜，然而同天3時左右，他卻敲了父母的房門表示，自己將女友殺害。家人衝到前院後，這才看到一具頸部有瘀青的女屍。據悉，嫌犯平時有神智不清的情形，但是家屬並未透露是否有精神疾病。

根据《星州網》報導，嫌犯家屬表示，16歲的死者曾經2度跟著兒子來到家裡作客，但是都沒有過夜，平時似乎還在上學。她26日則是首度在他們家過夜，不過兩人回家時，時間已經太晚，所有人都睡下，因此沒有人知道死者要在家中過夜。

嫌犯26日凌晨3時突然敲打父母的房門並表示自己殺了人，要父母幫忙報警。當時他的父母並沒有太過相信，因為深知兒子向來都有神智不清的情況，經常亂說話，怎知走到屋外的前院後，才發現小女友已經倒在地上。雖然現場沒有血跡，但是女方的頸部有明顯瘀青。

嫌犯的家人嚇得立刻報警，而警方也在凌晨4時趕到現場，並封鎖前院進行蒐證調查，直到當天上午7時才離開，同時將嫌犯逮捕，帶回警局。與此同時，警方也將屍體帶走，接下來將轉交法醫驗屍，以確定具體死因。

據悉，嫌犯平時沒有工作，而事發當晚家屬並沒有聽到爭吵的聲音，因此也不清楚兒子的殺人動機與經過。

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