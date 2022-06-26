香港總商會總裁：政經風波重創香港形象　但市場未向中資傾斜

▲香港經濟受重創。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港總商會總裁梁兆基26日表示，過去連串政經風波對香港形象和聲譽有很大打擊，但營商環境沒有太大改變，基本保持良好狀況，例如市場保持開放，沒有明顯向中資傾斜。

根據《香港電台》報導，梁兆基在一個電台節目上指出，香港金融制度能夠保住和穩定很重要，如果金融體系出問題，經濟肯定會崩潰，過去25年出現亞洲金融風暴、世界金融海嘯和疫情等衝擊，但金融制度依然穩健，財金官員的表現值得肯定，相關監管制度亦一直完善，到世界水平甚至有過之而無不及。

梁兆基提到，香港營商環境基本保持良好狀況，例如市場保持開放，沒有明顯向中資傾斜，「過去連串政經風波對本港形象和聲譽有很大打擊，但營商環境沒有太大改變，企業沒有出現明顯撤資或者其他行動撤離香港。」

梁兆基說，但中美持續政治爭拗，出現一些過往不可能在香港發生的經濟制裁，令企業需要分散營運或者投資，「相信即使中美仍有爭拗和出現歐美圍堵，香港仍可發揮功能，本港整體經濟不會受損。」

不過，梁兆基也強調，與其他同級城市相比，香港沒有明顯的產業政策，作為一個國際城市，自然傾向金融業發展，但金融板塊不能包圍整個經濟，仍要很多產業去支持其他人口的收入，造成本港經濟實力不及其他同級城市，例如新加坡，在這方面不太理想。