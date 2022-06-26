宜蘭金六結19歲新兵「集合場暴走」！怒揪連長衣領：碰我是怎樣

▲宜蘭金六結翁姓新兵怒揪連長衣領，「碰我是怎樣？」因此遭判刑。（圖／記者游芳男攝）

記者莊智勝／宜蘭報導

宜蘭金六結營區一名翁姓新兵於110年入伍服役，不料新訓期間卻在營區集合場與林姓下士班長發生口角爭執，張姓連長為將兩人拉開，以左手碰觸到翁姓新兵鎖骨，翁當場暴怒，徒手揪住連長衣領、怒吼「你碰我是怎樣？」因此遭到憲兵隊帶走。宜蘭地院法官事後依《陸海空軍刑法》之「對長官施強暴罪」，判處翁有期徒刑6月。

判決書指出，翁男於110年9月28日入伍服役，並在宜蘭金六結營區進行新兵訓練，孰料同年10月18日上午7時許，翁男因故在營區集合場與林姓下士班長爆發口角衝突，眼見雙方情緒激動，張姓中尉連長當即上前將2人分開，過程中左手碰觸到翁男鎖骨，孰料翁竟因此暴怒，徒手抓住連長衣領、並對其吼叫「你碰我是怎樣？你把手放開！」

事後經連長通報，憲兵隊到場將翁男帶離，並移送法辦。宜蘭地院法官審酌，翁男案發當下為部隊新兵，僅因細故即對長官施暴，危害軍紀，減損部隊長官之領導威信，考量當下翁男年方19歲，年輕識淺且思慮欠周，犯後坦承犯行，並取得被害人諒解，態度尚可，又其施暴手段尚非強烈，衡量其父母離異、父親過世，現與外婆、阿姨、舅舅同住，及其國中肄業之智識程度等一切情狀，依《陸海空軍刑法》之「對長官施強暴罪」，判處有期徒刑6月。可上訴。