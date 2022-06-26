快訊／台中8遊客南澳碧候溫泉戲水　1男疑不慎滑倒溺斃

▲宜蘭南澳候溫泉驚傳男子疑似在戲水時不慎滑倒溺斃意外。（圖／示意圖，與本案無關／記者陳雕文翻攝）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭南澳碧候溫泉驚傳溺水意外！26日上午一行8名來自台中的遊客，前往南澳碧候溫泉戲水時，其中一名約54歲的黃姓男子疑似滑倒落水，一旁友人見狀趕緊將黃男拉上來同時撥打119求救，不過黃男被同伴拉上來時已無生命跡象。宜蘭縣消防局10時3分獲報後，也立即趕抵現場將黃男送醫急救，但黃男仍不幸宣告不治，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。