料理好市多小卷！她曬「糊成一團」汆燙照　網笑虧：分屍慘案

▲網友分享汆燙小卷後的成果。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）販賣商品非常多元，其中生鮮、冷凍食品也講求高CP值，是不少家庭會選擇採買的原因。不過近日有人購買生小卷回家後，汆燙料理竟然糊成一團，原po無奈表示，「一下鍋後變這樣，不新鮮，失望」，結果有不少網友看到後，都留言認為是廚藝問題，有人還笑虧直呼「被分屍的慘案」。

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近日有位消費者在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po文，曬出一張汆燙料理過後的小卷照片，結果小卷的頭部、腕部及觸腕全部糊成一團，讓原po無奈表示，「生小卷，一下鍋後變這樣，不新鮮，失望。」

該篇po文曝光引發正反雙方熱議論，有不少網友都認為是原po廚藝問題，「感覺…支離破碎…被分屍的慘案…小卷有冤情」「這怎麽感覺是沒處理好呀，我家前後買了3、4次，煮起來都是鮮甜脆的！」「看照片，以為是『婦仇者聯盟』」「基本上給你橡皮也應該會煮爛」「小卷只能下鍋一下滾就要起鍋，會不會是煮太久？」

不過也有些人遇到類似的狀況，紛紛湧入留言表示，「今天從賣場買回來馬上燙，也是這樣耶……」、「我昨天買汆燙起來也是這樣…好失望」、「我昨天也買到軟爛的，今天拿去退了」、「我的沒這麼慘，但每隻身首異處，覺得不優」、「前幾天去剛好有試吃到，當下就覺得不好吃，因為肉質軟軟的，就不買了」。







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