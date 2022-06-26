嘉義市凡尼司畫會成立16年　多元創作聯展「仲夏滿藝」展出中

▲▼ 「仲夏滿藝」凡尼司畫會多元創作聯展展出中 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市凡尼司畫會年度多元創作聯展「仲夏滿藝」目前正在文化藝廊（文化局3樓展覽室）展出，嘉義市長黃敏惠今特別前往欣賞畫作，感謝畫會成立16年來深耕嘉義市藝術生活日常。

凡尼司畫會年度多元創作聯展「仲夏滿藝」，楊勝雄、沈燕誠、王德合、葉茂雄老師及張耿源等藝術界知名人士均有作品參展，多元媒材作品廣及油畫、書法、水墨、陶藝、禪繞畫等。

黃敏惠逐一參觀會員精彩作品，盛讚凡尼司畫會為本市藝文創作風氣注入滿滿活力，總計102件展品多元媒材創作，展現生活日常樸實與自然，作品均蘊含精彩故事與深義，可見作者創作初心，能帶給參觀者璀璨感動。

黃敏惠強調，嘉義市推展藝文，就是要融入市民生活日常，「畫都嘉義」不是空有稱號，而要讓滿滿藝文氣息，散佈於嘉義市各個角落。凡尼司畫會多元創作聯展是最棒的美學教育，各界藝文人士齊聚交流觀摩，是疫情期間，療癒身心最佳良藥。

凡尼司畫會是由已故劉長富校長於民國95年創立，集結嘉義市及鄰近愛好藝術創作者共同組成，在歷任張耿源、沈秀娥、董美玉理事長，以及現任沈志聰理事長帶領下，現今會員共44位，各有不同學經歷與習藝背景，對藝術探討均頗具熱忱，藝術創作有極高水平。

創會理事長張耿源醫師，平時工作很忙碌，但仍利用空暇從事多元創作，從具象、超現實、抽象畫到醫學藝術治療，倡導人本主義並積極走向國際，永不懈怠創作精神令人佩服。榮譽理事長沈秀娥，常藉由旅遊來放鬆自己，用繪畫來寫日記，以世界風景作為創作題材。