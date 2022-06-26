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公公確診不想居隔　全職媽媽出狠招「飯菜加料」幫殺病毒

公公確診不想居隔　人妻出狠招「飯菜加料」幫殺病毒

▲公公確診不想待在房間隔離，人妻想在他的食物加鹽讓他殺病毒。（圖／翻攝臉書社團《毒菇九賤討論區》）

圖文／CTWANT

有些長輩寧願信偏方又固執不聽勸，真的非常麻煩。有位人妻近日表示，她因為被公公傳染所以確診，但公公他自己只有咳嗽居隔7天很委屈，而公公迷偏方，「跟我說醋跟鹽多吃一點病毒就殺掉了」。

人妻近日在臉書社團《毒菇九賤討論區》發文說，「被公公傳染導致確診了，什麼症狀都來連味覺嗅覺都異常了，公公卻一副事不關己，彷彿只有我確診一樣」，目前只有她中獎，老公和嬰兒都沒確診，所以她請公公暫時不要開房間，「他卻覺得自己只有咳嗽卡痰，還要被關7天很委屈」。

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人妻表示，公公很信奇怪偏方，他說多吃醋跟鹽可以殺死新冠病毒，「其實我是想問大家，偷偷在他自己煮的飯菜裡加大量鹽巴幫忙他殺病毒這樣可行嗎？會不會太惡劣」？她也詢問網友還有什麼方法可以讓公公聽勸。

人妻說，她是一位全職媽媽，平常都在家顧小孩，「上一次出門應該是1、2個月前了，奶粉尿布生活用品食物都是由老公買回家」，而老公因為工作所以經常快篩，家中也只有公公1人，加上公公很愛在外面跑，所以傳染給她的機率很高。

此文一出，網友紛紛留言回應「「叫公公吃鹽喝醋當三餐就會好了啊」、「這種老人，沒得治了」、「我直接跟他說你只要敢出房間門，我就報警」、「你是要讓他洗腎喔XDD」、「這個貼心想法很讚，我喜歡」、「就疲勞ㄟ」、「公公都說了鹽醋可殺死病毒。請公公先實驗三餐都吃鹽喝醋。看是否能殺掉病毒」。

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