超商留外食垃圾！「壞壞捲毛男」當眾霸凌店員　她猛嗆1句被讚爆

記者鄒鎮宇／綜合報導

沒水準！台北一名捲毛男子帶著外時到南京東路四段某超商內用，將垃圾丟在桌上要直接離開時被店員勸阻，竟發火大罵店員。此時，一旁的女子看不下去，拿手機錄影並大罵捲毛男，才讓捲毛男轉身離開。

該名女子將影片PO到臉書社團「爆怨公社」表示，捲毛男25日帶著外食到超商內用，吃完後垃圾扔在桌上直接離開，被店員提醒要自己收，卷毛男非但沒有反省還嗆店員，「那本來就是你們的工作⋯」等，讓店員無奈地回「⋯我沒有收你服務費，而且那不是我們公司的商品。」

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▲捲毛男當眾霸凌店員。（圖／翻攝爆料公社）



此時，捲毛男越罵越兇，直接站在櫃台前對著店員大罵，「什麼服務費？公司沒付你薪水嗎？做好你該做的工作，憑什麼叫我處理⋯」等，讓原PO看不下去，直接拿起手機錄影並大喊「垃圾要自己丟，這裡沒有收服務費，它是便利商店不是餐廳」，捲毛男見狀又小聲對店員留下幾句狠話，才心滿意足地轉頭離開。

原PO也補充，捲毛男從座位區嗆到櫃檯還不肯走，「太誇張了我才忍不住，現場滿多客人的，真的都在看『戲』，沒人說話」，她忍不住才會出言相勸，因此被網友大讚正義姐。

網友看完紛紛留言，「有人說台灣最美麗的風景是人，可是台灣最垃圾的也是人啊」、「明天一大早就要去燙直了」、「這捲毛蠻好辨識的，麻煩親友出來回收一下」、「看起來人模人樣的，頭腦是裝什麼」、「就算我買超商的食物吃完我還是自己丟啊」、「妳做的很正確，錄影+幫店員回擊」。

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