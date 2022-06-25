快訊／國家警報響了！大雷雨狂炸8縣市　雙北桃園防冰雹

▲今午後雷陣雨劇烈，嚴防雷擊、強陣風。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後劇烈雨彈報到，氣象局下午1時後陸續針對雙北等8縣市發布大雷雨訊息。另外，氣象局也針對台北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防告警，持續時間至15時33分，氣象局提醒，「您所在的鄰近區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，請注意可能的影響。」

氣象局13時32分發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30 分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域：桃園市、新北市、臺北市。

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氣象局13時20分發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域包括屏東縣、高雄市、嘉義市、嘉義縣、台南市。

▲氣象局針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局下午13時05分發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。警戒區域包括新北市、桃園市。

▲氣象局針對「新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

大雷雨即時訊息示警區域

臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：鶯歌區、三峽區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、蘆竹區、龜山區、八德區嘉義市 東區

嘉義市：東區

嘉義縣：民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉

臺南市：白河區、東山區、玉井區、楠西區、南化區

高雄市：美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、茂林區、桃源區、那瑪夏區

屏東縣：高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉



