午後變天！劇烈雷陣雨襲擊　這些地方要留意

▲午後雷陣雨猛烈，須嚴防雷擊強陣風。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

昨(6/24)午後雷陣雨挾帶雷擊、冰雹和強陣風，氣象局表示，周末午後對流發展仍「相當劇烈」，尤其今要留意有短延時強降雨和局部豪大雨，西半部和各地山區要多加留意。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天天氣跟昨天類似，太平洋高壓東退，台灣仍在高壓勢力邊緣，水氣跟前幾天相比增多，今天天氣仍以高溫炎熱為主，各地高溫可到32度以上，大台北、中南部近山區、花東縱谷等，可能有高溫36度以上機率。

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今起周末天氣型態要留意中午後午後雷陣雨，影響範圍廣，以西半部和東部山區為主，對流旺盛與昨天類似，西半部和各地山區要留意午後大雷雨，也會有局部大雨豪雨，留意天氣變化，明天午後雷陣雨仍是相當廣，質量會以各地山區局部大雨為主。

陳伊秀提醒，周末天氣型態要注意午後發展相當劇烈，尤其今天偏南風和西南風帶來水氣多，午後雷陣雨留意有短延時強降雨，西半部地區和各地山區也有局部豪雨、大雨發生機率高，明天也以午後雷陣雨為主，但比今天量質上減少一些，不過明天各地山區可能會有局部大雨機率。

陳伊秀表示，周末到下周一(27日)之前，台灣仍受太平洋高壓勢力影響，仍要留意上午高溫炎熱、午後雷陣雨，台東、花蓮東半部迎風面也會有局部降雨；下半周高壓往北移動，台灣環境場要留意南方水氣影響，以及南海和菲律賓東方海面熱帶擾動發展，都是下周留意重點。

