午後雷陣雨猛烈「雷電交加」 彭啟明示警：盡量待室內

▲週六上午高溫，中午過後雷陣雨劇烈。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者李姿慧／台北報導

太平洋高壓今天東退，氣象局預報台北和新北市等8縣市將出現36度高溫，不過午後天氣將出現劇烈變化，天氣風險管理公司總經理彭啟明今(25日)表示，午後雷陣雨也依舊猛烈，遇到雷電交加時要留意減少外出，盡量待在室內。

天氣高溫炎熱，氣象局表示，今日中午前後台北市、新北市、彰化縣、台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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▲週六上午雙北等8縣市將出現36度高溫。（圖／氣象局提供）

氣象局預報指出，今、明兩天台灣各地及金門、馬祖大多為多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，夜晚至清晨中南部沿海地區及澎湖亦有零星短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其今天午後西半部地區及各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

下週日、下週一(26日、27日)太平洋高壓北抬，不過台灣各地仍為多雲到晴的天氣，高溫炎熱，各地最高溫皆來到33度以上；降雨部分，台灣附近為偏南風，花、東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，清晨至上午在中南部沿海地區亦有零星短暫陣雨的機會，而午後因熱力作用，仍須留意台灣各地旺盛的對流發展，除了容易伴隨雷擊、強陣風外，也容易有局部較大雨勢發生，特別是週六環境條件相對好，午後西半部地區及各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

下週二至下週五(28日至7月1日)太平洋高壓勢力東退，南方水氣略北移，水氣再增多，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨出現，其他地區雲量也增多，感受仍悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，7月2日至4日東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下週菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性，氣象局將密切關注。