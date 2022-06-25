快訊／10:27花蓮光復規模4.9地震　最大震度4級

太平洋高壓今天東退，氣象局預報台北和新北市等8縣市將出現36度高溫，不過午後天氣將出現劇烈變化，天氣風險管理公司總經理彭啟明今(25日)表示，午後雷陣雨也依舊猛烈，遇到雷電交加時要留意減少外出，盡量待在室內。