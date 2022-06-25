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快訊／10:27花蓮光復規模4.9地震　最大震度4級

▲▼地震。（圖／中央氣象局）

▲花蓮10:27發生4.9地震。（圖／中央氣象局）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象局地震測報中心最新資訊，在剛剛上午10時27分發生芮氏規模4.9地震，震央在花蓮縣光復鄉，深度8公里，各地最大震度為花蓮4級、南投3級、嘉義3級、台東2級、台中2級、雲林2級、彰化2級、台南2級、高雄1級、宜蘭1級、苗栗1級、新竹1級。

【 第069號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年06月25日10時27分19秒
震央位置：北緯23.63°　東經121.42°
震源深度：8公里
芮氏規模：4.9
相對位置：花蓮縣政府南南西方 44.9 公里 (位於花蓮縣光復鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：光復、紅葉
3級：磯崎、西林
2級：水璉、玉里、鹽寮、銅門、花蓮市、富里、西寶
1級：秀林、太魯閣、和平
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山
2級：奧萬大、合歡山
1級：信義鄉、埔里、國姓、竹山、名間、日月潭
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：阿里山
2級：番路、民雄、太保市
1級：大埔、義竹
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：長濱、海端、利稻
1級：成功、池上、東河、鹿野
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山
1級：德基、霧峰、臺中市、梧棲
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、土庫、水林、斗六市
1級：四湖、麥寮
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、大城
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：七股
1級：東山、楠西、善化、新化、佳里、永康
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、甲仙、旗山、楠梓
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：南山、武塔
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：峨眉

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