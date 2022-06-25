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媽寶老公每月只給3千元撐三口飯錢！　婆婆1句話惹眾怒

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲人妻不滿老公每月只給她3000元買菜。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫xframe）

記者崔子柔／綜合報導

每個人的消費習慣不同，結婚後要為家庭付出，難免會和另一半有些摩擦，一名女子表示，她決定在孩子出生後當全職媽媽，而老公卻聽婆婆的話，每個月只給她3000元，讓她相當無奈。

原PO在臉書專頁「靠北婆婆2.0」發文表示，她和老公原本是AA制，生下小孩以後，她不忍心交給別人帶，決定辭職全心照顧孩子三年，也就是說只剩下老公有收入，而老公每月只會給她3000元。

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原PO提到，老公會這麼做是因為聽到婆婆說，「買菜錢一星期500元就夠了，還會剩1000元還行吧」，讓原PO相當無奈，「如果是妳會怎麼做」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

▲人妻發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

貼文引起網友熱烈反應，不少人表示「以後我會遵照婆婆的意思，每個月準時給先生3000元，先生就安心在家帶孩子吧」、「我會跟老公說『孩子你帶、飯你煮，我每個月給你兩倍不囉嗦』」、「就算給保母帶，AA制還不只3000，請他上道點」，也有人說，「還剩一千，買份離婚証書」、「拿500請婆婆代買一週的菜」、「3000給婆婆買呀，看她能買什麼」、「請婆婆先示範，有範例才會模仿」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

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