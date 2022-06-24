火爆二兵嗆班長「衣服脫下來打」！　超慘下場出爐

▲二兵被班長罵，竟狂怒嗆「衣服脫下來打」作勢攻擊。（示意圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

陸軍步兵206旅一名周姓二兵2020年1月在開訓典禮預演時，被一名潘姓班長糾正姿勢不正確，氣得作勢要攻擊潘男，更放話「不然衣服脫下來打（台語）」等。苗栗地院一審依對長官施強暴未遂罪，判處周男6個月徒刑，周男不服判決上訴，苗栗地院二審合議庭審理後駁回上訴，維持一審判決，全案定讞。

根據判決書指出，周男當時在陸軍步兵206旅服役，2020年1月在苗栗斗煥坪營區進行開訓典禮預演時，不滿被潘姓班長口頭糾正姿勢不正確，先是作勢要攻擊潘姓班長，還嗆聲「不然衣服脫下來打（台語）」等語，直到郭姓營長發現即時制止，才沒有進一步爆發衝突。

周男事後被交由憲兵隊移送偵辦。苗栗地院一審法官認為，周男只因細故就對長官施暴，不僅損及部隊團結，更減損部隊長官的領導威信，行為實有不當，考量到周男事後坦承犯行，並與潘男達成和解，審酌後依對長官施強暴未遂罪，判處周男6月有期徒刑。

▲周男一審被判處6個月有期徒刑。（示意圖／八軍團提供）

周男不服提出上訴，並具狀稱他與潘男已達成和解，請求減刑，出庭時更證稱「我沒有作勢攻擊，我要攻擊就直接攻擊了」。

郭姓營長證稱，當時他在部隊後方，忽然聽到部隊有吵架聲音，發現是周男作勢要攻擊，脫衣嗆聲要找潘男單挑，因此立刻擋在2人中間。一名在場士兵也證稱，有目擊到周男作勢要打潘男，直到郭姓營長上前阻止。

苗栗地院二審合議庭審理，根據多名證人證詞，認定周男辯詞為事後卸責之詞，不足採信，考量到服從上級長官命令為軍人天職，周男甫入伍受訓，自應恪遵軍法與軍紀，卻因被糾正作勢要攻擊長官，挑戰軍法及軍紀之狂妄態度，非法律所能容忍，審酌後維持一審判決，判處周男6個月徒刑，全案確定。

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