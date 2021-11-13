荒唐二兵騎車酒駕+沒戴安全帽＋三貼　軍方火速汰除並求償10萬

▲鄭姓二兵遭攔查後，自知事態嚴重，一度央求警方放他一馬，但因酒測值高達0.77毫克仍被依法送辦。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

服役僅一個月的陸軍花東防衛指揮部20歲鄭姓二兵，本月7日休假時酒後騎乘機車駕，同時機車上搭載2名友人，3人都未戴安全帽，當場遭警方攔查，過程一度央求警方放他一馬，但因酒測值高達0.77毫克被依法送辦；花防部獲報後，9日召開人評會，決議重懲列汰除。

花蓮縣鳳林警分局光復分駐所副所長許祐禎表示，7日凌晨1時許員警執行巡邏勤務時，在光復鄉中山路2段發現1輛機車從對向行駛後停放路邊，隨即上前盤查。員警發現鄭姓騎士未戴安全帽，身上有濃濃酒味，騎機車載2名乘客，鄭男坦承有喝啤酒，希望警方能寬恕。隨後酒測結果，鄭男酒測值達0.77毫克，依公共危險罪移送地檢署偵辦。

▲鄭姓二兵遭移送被汰除並將被求償10萬元。

由於鄭男是花防部二兵，警方也依規定通報；同車的林姓男子及孫姓女子則依酒駕同車、未戴安全帽等違反道路交通管理處罰條例開單舉發。

針對鄭男酒駕，花防部13日立即對外表示，為展現酒駕零容忍態度，9日立即召開人評會，決議記2大過將於15日正式汰除，且鄭男服役未滿4年，除了面臨刑責外，因案提前退伍，依志願士兵不適服現役賠償辦法，須償還約10萬元賠償。

