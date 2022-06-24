快訊／沼氣奪命！高雄下水道翻修4人受困　1工人宣告不治

▲高雄下水道工程傳意外！工人受困獲救，1人無生命跡象。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山區大順一路今（24）日上午發生工安意外！水利局今於鼓山區大順一路辦理污水管線翻修工程，入坑前現場均備有通風換氣設備及氣體偵測器監測，但施工過程中，鄰近大樓污水連同沼氣突抽排放進入污水管段，造成污水坑內沼氣濃度突然暴增，4名工人受困，其中一名28歲工人被救出時已無生命跡象，經1個多小時搶救後宣告不治。

據了解，該工程為下水道工程，當時通報有人受困下水道，消防趕到現場時，受困者已脫困，一名28歲的工人救出時已無生命跡象。水利局表示，經消防局通報有4人受困，2名症狀輕微頭暈，1名已送往榮總，1名較嚴重已送往高醫急救。不過，經過1個多小時搶救，該名工人稍早宣告不治。

水利局表示，經市府勞工局勞檢處初步調查結果，該處維護工程作業人員皆有訓練合格，現場備有通風設備及檢測儀器，進入人孔工作前，已依規定進行通風及檢測合格，作業中亦連續通風及測定。

這次事件是否有設備偵測儀器問題或由外部連通管道突然排放污廢水所致，仍待勞檢單位進一步調查報告出來後再予判斷。

警方初步了解，28歲的林姓男子在鼓山區大順一路上進行下水道作業，進入坑道時，疑似發現裡面空氣不佳，準備回到地面時，不慎掉落坑道，一同作業的伙伴發現異狀立即報警，林男被抬出後送高醫急救。水利局職安人員己赴現場配合調查工作。

▼高雄下水道工程傳意外！2工人受困獲救，1人無生命跡象。（圖／記者陳宏瑞翻攝）