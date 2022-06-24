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車禍喪失味覺「當不了杯測師」　洗碗人員求償992萬...法官打槍

▲▼咖啡,咖啡廳,咖啡店,杯測師,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名女子自稱領有杯測師證照，卻因車禍喪失味覺，向對方求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名女子騎腳踏車行經路口時與機車相撞，事後稱自己是領有證照的「杯測師」，因而丟掉月薪10萬的工作，連醫藥費一併向對方要求近千萬的賠償金。法院認為，女子本身原有肥厚性鼻炎，事發後8個月才診斷出喪失嗅覺，和車禍無關，且她要負70%肇責，判她敗訴。

檢警調查，騎Ubike的女子小婷（化名）在2020年2月12日下午違規行駛於行人穿越道時，在交叉路口與機車騎士阿明（化名）相撞，致使小婷有腦震盪、身體多處擦挫傷。審酌阿明同樣未注意車速，雙方各有過失，依過失傷害罪各判2人拘役40日、30日。

小婷再提民事賠償，主張自己除了外傷，還導致味覺喪失，因此除了醫藥費外，還要請求母親照顧費22萬、2份工作損失共36萬餘元、失能損失醫療補償150萬、精神補償金100萬，以及自己是領有證照的杯測師，以市場行情月薪10萬元計算，共損失680萬餘元，全部加起來總計向阿明請求992萬7076元。

阿明抗辯，指出小婷提供的醫院診斷書無法證明與車禍有關，又小婷原本就患有鼻腔兩側患有慢性肥厚性鼻炎，本會導致嗅覺喪失，且案發時小婷為餐務洗滌員，並非從事杯測師，主張駁回。

法院認為，經查小婷的確患有肥厚性鼻炎，但發生車禍後8個月才被診斷出嗅覺喪失，難認有因果關係，她也自承未實際從事杯測師工作，因此請求損害無據。

審酌醫療費、工作損失與精神撫慰金，應以24萬2971元為適當，考量小婷沿人行道穿越馬路應負擔70%肇責，過失責任較重，且阿明也向小婷要求賠償50萬餘元，雙方債務抵銷，最終判她敗訴。

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