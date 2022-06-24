快受不了那個人！　網怒職場上超討厭5大同事行為

▲工作環境不一定總是事事如意，除了做好本分，還要防爾虞我詐的職場地雷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

職場上的人際關係以及懂得「閱讀空氣」說話的時機，被多數人視為一大學問，但難免會遇到一些處不來卻又避不開的同事，辦公心情可能因此受影響。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「討厭的同事行為」話題網路聲量表現，整理出網友口中令人討厭的5大同事行徑。

在話題相關討論則數中，多數網友認為作為公司生產力的一員，最受不了同事「會推卸責任又偷懶裝忙」，抱怨這類人經常「網購聊天沒事做」、「想擺爛的就擺爛」，導致自己變成苦主，一人當多人用，不少人指出「我也想擺爛但根本沒辦法」，或是消極的說「他摸魚不要害我工作份量變多，我都沒意見」、「能者多勞，想哭」，反應出儘管心裡不舒坦，卻有苦說不出的無奈。

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▲網路聲量排行揭開同事哪些行為被討厭。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

討論區也常見網友發文請益「如何對付會陷害同事的雙面人」，尤其一提到職場小人，不少人的反應是「職場超黑暗」、「背後捅刀的傢伙不少」，甚至有「永遠不要認為自己跟同事是朋友」、「同事間有太多利害關係，千萬不要放真心交朋友」等言論出現，表示在職場上的言行舉止都得小心，以防被放大檢視。

此外，在工作環境中「發出噪音或味道」也上榜，排行第三大惹人嫌行為，而辦公期間會「背地講別人閒話、探聽別人隱私」、「對主管拍馬屁、搶功勞」，也是不少人防不慎防、受不了的職場地雷，有些網友因此體認到「職場如戰場」的道理，有些事情不是自身小心就能避免。

