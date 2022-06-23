快訊／桃園自來水管爆裂！路面炸出2m長大洞　水淹鬧區商家遭殃

▲桃園區桃鶯路今（23）日下午1時50分傳出自來水管線爆管，大量自來水湧出儼如水鄉澤國。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區桃鶯路今（23）日下午近2時許突然路面爆管，底下自來水管線衝大量自來水，瞬間導致桃鶯路成水鄉澤國，汽機車與行人紛紛躲避，其中沿線商店與住家還淹水，桃園警分局據報會同消防分隊立即到場協助，除管制交通外，立即連繫自來水公司人員到場處理，目前仍在搶修中。

▲桃園區桃鶯路今（23）日下午1時50分傳出自來水管線爆管，大量自來水湧出路面，人車紛紛閃避。（圖／熱心人士提供）

桃園警方局指出，今日下午1時50分許，大樹派出所接獲民眾報案，指稱桃鶯路450號前有水管爆裂，大量自來水衝破柏油路面湧出，其中一度有廂型車卡在寬達2公尺多的坑洞內，後來勉強駛離現場。

▲桃園區桃鶯路今（23）日下午1時50分傳出自來水管線爆管，坑洞長達2公尺，相當驚人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據吳姓住戶指出，路面爆管之前有聽到地面下傳出隆隆聲響，隨即大量自來水衝路柏油路面，溢出桃鶯路兩側，他的機車行因此淹水，連房間都被淹了約10公分，汽機車與路人紛紛走避，應該是自來水管線爆裂所致。

▲桃園區桃鶯路今（23）日下午1時50分傳出自來水管線爆管，桃園警方在兩側架設封鎖線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局立即管制桃鶯路兩側人車禁止進入，並通知自來水公司人員到場搶修，水公司人員到場後，緊急關閉該條管線，並通知工程人員到場搶修，截至目前為止，仍在封路搶修中。

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