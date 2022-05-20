不需要隔夜飯！鼎泰豐炒飯「精髓曝光」　婆媽驚呼：難怪這麼多料

▲示意圖，與本文無關。（圖／Angelo Su @Flickr CC BY 2.0）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛吃炒飯，除了台式醬油炒飯外，很多老饕也偏愛「鼎泰豐款」的外省炒飯。這集《我的老公是大廚》就要教大家幾種炒飯的步驟、差異及要把握的重點，沒想到有超多學問在其中。另外，節目也加碼教婆媽們，怎們做出鼎泰豐正宗酸辣湯。

主持人王瑞瑤提到，「以前常聽人家說，炒飯的白飯要先放冷凍，才會粒粒分明，大家也把這個奉為圭臬，後來才發現，這樣飯吃起來好硬喔。」

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對此，保師傅透露，自己炒飯從不會用冷凍飯，都是用常溫的；而鼎泰豐炒飯用的白飯也沒有冰過，都是現煮吹涼的。其實這些都顛覆了過去拿「隔夜飯」來炒飯的觀念。

炒飯要點：

1.選米（保師傅偏好蓬萊米）

2.煮飯，米水比1:0.85-0.9

3.浸泡30分鐘，滴一點點油，再去蒸

4.蒸熟後，將飯抖鬆

5.選油：豬油、葵花油、橄欖油、玄米油

台式炒飯：

►醬油是靈魂

►蛋一定要炒香，炒飯內要有蛋香、蔥香才成功

►常見配料→肉絲、火腿、香腸、哈姆

1.先將生肉絲煎炒熟，盛到盤裡

2.再加點油，放入洋蔥、蔥、胡蘿蔔爆香

3.炒香炒熱後，放入蛋，等到有香味了再煎炒

4.接著飯下去，加入適量調味

5.先中小火炒透，再開大火快速炒鬆

6.炒鬆後起鍋，淋上醬油

7.加入肉絲拌炒

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

外省式炒飯（鼎泰豐炒飯）：

►起手勢就和台式炒飯不一樣

►比較清淡、飯也較柔軟

1.蝦仁要先小火過油乾烙／肉絲則要先以醬油、鹽、水、全蛋、太白粉醃過，再煎炒，將炒好的配料盛盤

2.熱鍋後，未打散的蛋直接進鍋內，輕輕炒它至八分凝固

3.加入飯、蔥花，接著加入胡椒調味

4.中火翻炒完，再大火快炒

5.而後將3分之2的飯先放入盤子

6.剩下3分之1的飯再與蝦仁、肉絲一起翻炒（這樣料就能集中在上面）

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