搭飛機愛問「飛到哪」？　空服員無奈曝真相：答案都亂掰

▲ 空服員會被詢問各式各樣的問題。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐逾2年後，各國逐漸鬆綁邊境管制，許多人迫不及待想搭機出國旅遊。國外就有空服員上網分享，有些好奇的乘客總愛詢問「現在飛到哪」，但他坦言，空服員不見得知道確切答案，通常只能亂掰。

根據《鏡報》，日前有網友在網路論壇Reddit的空服員版上發文詢問，「當你不是在告訴乘客安全注意事項、起飛前檢查行李、服務乘客的時候，空服員在做什麼？飛行時間超長又沒事做的時候，你會做什麼？」引來許多人分享自身經驗。

一名自稱空服員的網友回應，經常有乘客詢問有關航班和行李的各種問題，「我們現在飛過的是哪裡」就是其中之一。他對此坦言，除非是像大峽谷那樣地形特徵明顯的地方，否則空服員也不會知道，為了給出像樣的答案，通常只能胡謅。

其他空服員則表示，「試圖吃飯，但一定會被打斷」、「聊天，瘋狂聊天，什麼都聊」、「如果是回家前最後一個航班或是一天的最後，我會一直確認航班狀態」、「當機長說『準備降落』時我會跳舞」、「我常會畫畫，我喜歡把畫貼在廚房，留給下一批機組員」。還有人提到，他通常負責監督廁所，包括向乘客解釋如何開門、提醒他們一次只能一個人進入等等。

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