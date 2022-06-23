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最強整骨必殺技！師傅放大絕「與地面平行」　網嚇壞：是忍者

▲▼整骨最強絕招！驚見師傅神秘姿勢 網直呼：背脊發涼。（圖／翻攝自推特）

▲師傅為了加強力道，直接爬上牆壁。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

上班族長時間久坐容易出現身體痠痛，因此也很多人會選擇在下班後到整骨院或是國術館整骨「喬一下」。而在日本也有整骨行業，一名日本網友近日到整骨院時，卻發現師傅為了要加強力道，竟然爬上牆壁，整個人與地面呈現180度平行，讓他嚇得拍下照片，並上傳至推特，相關照片也隨即在網路上引發話題。

日本推特網友「マツキ屋」日前上傳了一張神奇照片，只見圖中身穿白色上衣以及黑色褲子的整骨師傅，將右手的手肘壓在患者腰上，但疑似是覺得全身的力道不夠，因此竟整個人爬上牆壁，呈現和地面平行的狀態，宛如輕功一般，因此也引發網友熱議。

▲▼整骨最強絕招！驚見師傅神秘姿勢 網直呼：背脊發涼。（圖／翻攝自推特）

▲▼網友搞笑幫整骨師傅P圖。（圖／翻攝自推特）

▲▼整骨最強絕招！驚見師傅神秘姿勢 網直呼：背脊發涼。（圖／翻攝自推特）

一名同為整骨師傅的網友則回覆，「我也是同行，有時會遇到希望按得更用力的客人，如果不這樣的話真的力道不夠。」讓其他網友更加震驚，原來這名整骨師傅並非特例。不過因為畫面太過驚人，也有許多網友搞笑P圖，幫整骨師傅後製上特效，非常具有漫畫效果。

網友搞笑回應，「師傅是忍者吧」、「這個招式莫非就是從七龍珠舞空術的肘擊演變來的」、「最後是不是還要來個迴旋」、「讓我想起筋肉人」等。

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