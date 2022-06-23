外送員「幫殺蟑螂」爽賺300小費！下秒腿軟驚揭：另一件事更可怕

▲外送員除了四處奔波，時不時還得面對各種情況。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／閔文昱報導

從事外送服務，可能看見形態各異的客人，還要應付千奇百怪的要求。一名外送員在臉書分享訂單，只見客人在備註要求「幫忙上樓殺蟑螂」，並會額外給小費，不過顧客住處位在6樓且沒有電梯，所以他在爬上樓並完成任務後反而是累到腿軟，直呼「6樓比蟑螂可怕」。文章一出，引發熱議。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享一張22日的訂單截圖，一名女顧客當天晚上10點多訂餐並備註，「在門口碰面」、「請幫忙上樓殺蟑螂（1隻）拜託！！會額外給小費」。原PO見狀後也爽快答應，但他事後發現，女顧客住在6樓且沒有電梯，讓他頓時相當害怕，「我怕的不是蟑螂，而是沒電梯」。

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▲有外送員分享訂單，一名顧客要求「幫忙殺蟑螂」。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事，下同）

不過，因為原PO已經答應對方，所以他還是認命爬上樓，並拿5張衛生紙「一個箭步，3秒快狠準收工，活抓，沒噴汁流血，輕重力道剛好」，讓女顧客看了也鼓掌讚嘆「好厲害」，而他也順利拿到300元的小費，只是這特別的經驗換來的後遺症就是爬完6層樓後的雙腿無力，直呼「6樓比蟑螂可怕」。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛笑稱，「以後看到蟑螂第一件事不是尖叫，是拿手機點外送」、「外送員最怕爬樓梯，其他的還可以」、「一隻蟑螂300，我以後也要來殺蟑螂就好，女生漂亮的，讓蟑螂跑去她身邊，說不定還有免費擁抱一個」、「地址給我，我去他家門口賣蟑螂」。

另外，也有網友建議，「我覺得應該新增打蟑螂、打蜘蛛等服務，我會下單的」、「如果有專門殺蟑螂的服務，我感覺會有很多人需要…至少我就需要」、「以後可以增加殺蟑螂服務了」、「應該增設幫忙排除小動物，壁虎$50、蟑螂$300、老鼠$500」、「乾脆開個平台專門到府打蟑螂好了，真的是不錯的到府服務」。

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