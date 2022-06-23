英文老師「超小比基尼」攔車！推特被追爆　她無奈回應了

▲網友在東港東琉線候船碼頭拍到馬尾妹只穿比基尼攔車。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東東港碼頭有一名身穿比基尼的女子被網友拍到而爆紅，事後被起底為英文老師倪娜。對此，倪娜也在推特上表示，她知道不可能讓所有人都喜歡她，「以後的我仍會以現在的我為榜樣，繼續努力生活度過每一天」。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出3張照片，地點在東港東琉線候船碼頭，可以看到一位身材姣好的馬尾妹穿著藍色比基尼在外攔計程車。發文網友則說「夏天到了。」

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▲▼網友發現攔車的比基尼妹是英文老師倪娜。（圖／翻攝推特@nina_loveu）



事後，有網友起底該名女子是「崩壞的英文老師倪娜 Nina」，在推特上有23.2萬粉絲，IG則有5.8萬。倪娜時常在社群平台上PO出較大尺度的影片及照片，因此吸引不少網友追蹤。

倪娜爆紅後在IG發文表示，這次被報導當作笑話看就好，「我其實很低調的」。事後疑似倪娜看到不少網友謾罵攻擊，她也在推特上發文說，她深知不可能讓所有人都喜歡她，「我並不完美，不論外在或是內在。只是我很清楚自己沒有做出什麼壞事，以後的我仍會以現在的我為榜樣，繼續努力生活度過每一天。最後感謝一路上陪伴我的所有人，有你們在很幸運。」

▼倪娜全文如下。（圖／翻攝推特@nina_loveu）

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